Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 19:21 | Обновлено 01 сентября 2025, 19:38
2739
11

Суркис услышал Шовковского. Динамо завершает трансфер игрока атаки

Киевляне подпишут Огундана Шола

01 сентября 2025, 19:21 | Обновлено 01 сентября 2025, 19:38
2739
11
Суркис услышал Шовковского. Динамо завершает трансфер игрока атаки
Getty Images/Global Images Ukraine. Огундана Шола

Киевское «Динамо» завершает трансфер 20-летнего нигерийского вингера «Фламенго» Огунданы Шолы.

По информации СМИ, 20-летний нигериец уже прошел медицинское обследование в Киеве и должен подписать личный контракт.

«Динамо» выплатит «Фламенго» небольшую компенсацию, однако бразильский клуб сохранит за собой 50% прав на футболиста.

В сезоне 2024/25 Шола провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Александр заявил, что команда нуждается в трансферах.

Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Burevestnik
декому Коро Де Ржа гризе вже мізки.
Але це їх тільки підбадьорює.
Ответить
+4
serhiy1
Круто ! Головне ,щоб заграв !
Ответить
+2
DK2025
Кроты не могут объективно писать ни о чем. Киев не покупает - плохо. Покупает - надо беспредельно обосрать покупку.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Кабаев расслабился, так что лишним новичок не будет !
Ответить
+1
Alexander Киев
і буде 1-й матч новачка і когути ОПЗЖ знову вивісять банер: " 100% білий " 
Ответить
0
saltim
Такое имя комментаторы должны проговаривать внимательно, а то неудобно получится 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
до первого обстрела
Ответить
-1
LexХХХ
То таке 50/50. Там скільки ще підпунктів може бути в контракті🙀 що Динамо  потім лишитися в лошариках.
А ЗаШо не говорив Сурку ні разу за цз? Бо таких "левів" як Попов і Біловар може й не вистачити на сезон.
Ответить
-2
Джей Гетсбі
Спочатку буде вивчати "філософію" гри від великого тактика і стратега Сашо,сидячи поза заявкою,десь до зими,потім - аренди🤣 А через 5 років,коли його всі забудуть,Спорт.юа напише,що його " продали" в якусь Індонезію🤣
Ответить
-4
