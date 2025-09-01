Суркис услышал Шовковского. Динамо завершает трансфер игрока атаки
Киевляне подпишут Огундана Шола
Киевское «Динамо» завершает трансфер 20-летнего нигерийского вингера «Фламенго» Огунданы Шолы.
По информации СМИ, 20-летний нигериец уже прошел медицинское обследование в Киеве и должен подписать личный контракт.
«Динамо» выплатит «Фламенго» небольшую компенсацию, однако бразильский клуб сохранит за собой 50% прав на футболиста.
В сезоне 2024/25 Шола провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее главный тренер киевского «Динамо» Александр заявил, что команда нуждается в трансферах.
