Суркис услышал Шовковского. Динамо завершает трансфер игрока атаки

Киевское «Динамо» завершает трансфер 20-летнего нигерийского вингера «Фламенго» Огунданы Шолы.

По информации СМИ, 20-летний нигериец уже прошел медицинское обследование в Киеве и должен подписать личный контракт.

«Динамо» выплатит «Фламенго» небольшую компенсацию, однако бразильский клуб сохранит за собой 50% прав на футболиста.

В сезоне 2024/25 Шола провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Александр заявил, что команда нуждается в трансферах.