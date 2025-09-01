Цифры и факты. Важнейшие события 4-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 4-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» в рекордный 11-й раз начинает сезон с четырех побед (мячи 14–3).

Динамовцы берут верх над «Полесьем» во всех трех играх на своем поле (мячи 9–2).

Бело-синие празднуют третью кряду крупную викторию (мячи 13–3).

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 36 матчей (+26=10), а домашняя – 26 (+21=5).

Подопечные Александра Шовковского забивают в родных стенах 13 игр подряд.

Динамовцы реализовывают 17-й пенальти кряду.

400-й матч в карьере проводит Виталий Буяльский (ЧУ – 264, КУ – 25, СК – 6, ЕК – 92, СУ – 13).

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Виталий Буяльский 5-й раз поражает ворота «Полесья». При этом второй его гол в ворота желто–зеленых оказывается 10-м для киевлян в поединках с житомирянами.

Назар Волошин становится автором 2150-го гола «Динамо» в чемпионатах Украины.

«Полесье» терпит 3-е поражение подряд (мячи 1–7).

Желто-зеленые впервые уступают соперникам, ведя в счете по ходу встречи (в 64-м матче).

Житомиряне обновляют клубное достижение, продлив голевую серию на чужих полях до 8 игр.

Подопечные Русланя Ротаня прерывают две свои рекордные серии: гостевую беспроигрышную из 6 матчей (+4=2) и общую безголевую – на 238-й минуте.

«Шахтер» становится первым клубом, проведшим 500 матчей на своем поле в чемпионатах Украины.

Оранжево-черные 3-й раз подряд берут дома верх над «Александрией» (мячи 7-1).

Голевая серия горняков в родных стенах достигает 15 игр.

60-й матч в качестве капитана дончан проводит Николай Матвиенко (ЧУ – 40, КУ – 4, ЕК – 16).

Артем Бондаренко становится автором 1200-го домашнего гола «Шахтера» в украинских чемпионатах, а также забивает 60-й мяч горняков в баталиях с александрийцами.

«Александрия» терпит 4-е поражение кряду (мячи 2–10).

«Кривбасс» берет верх над «Оболонью» в общем 4-й раз подряд (мячи 5–1), а на своем поле – 3-й (мячи 4–1).

Криворожцы празднуют 3–ю викторию кряду, как в общем (мячи 7–3), так и в родных стенах (мячи 5-1).

Домашняя безничейная серия бело-красно-черных достигает 11 игр (+7–4).

На 348-й минуте завершается сухая домашняя серия подопечных Патрика ван Леувена.

Первый гол Егора Твердохлеба становится 450-м для «Кривбасса» на своем поле и 25–м в карьере самого хавбека криворожцев (ЧУ – 23, КУ – 2), а второй – 50- м, пропушенным «пивоварами» в гостях.

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Денис Теслюк на 447-й минуте забивает первый мяч «Оболони» в поединках с бело-красно-черными.

«Карпаты» подписывают 10-ю мировую в элитном дивизионе, в том числе 3-ю кряду, а «Кудровка» – 1-ю.

Подопечные Владислава Лупашко обновляют клубное достижение, забивая на чужих полях 7 игр подряд.

«Львы» вносят три поправки в таблицу личных антирекордов, продлив безвыигрышную серию до 6 матчей (=3–3) и пропуская в общем 12 игр кряду, а в гостях – 7.

Виктор Скрипник проводит 80-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Зари» (+45=16–19, 139–75).

Луганчане пропускают на чужих полях 10 игр подряд.

35-й мяч в УПЛ в рядах черно-бело-красных забивает рекордсмен клуба Филипп Будковский.

«Полтава», впервые уступившая гостям, терпит первое крупное поражение в элитном дивизионе.

«Рух» терпит 3-е поражение подряд (мячи 2–9), повторяя личный антирекорд.

Желто-черные обновляют клубное достижение, продлив безничейную гостевую серию до 8 матчей (+4–4).

Богдан Левицкий становится одним из самых молодых игроков основного состава в истории чемпионатов Украины – 16 лет 237 дней, а также первым футболистом 2009 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.

«Металлист 1925» проводит 20-й сухой матч в УПЛ.

25-й мяч в карьере забивает Владислав Калитвинцев (ЧУ – 24, КУ – 1).

ФК Металлист 1925. Владислав Калитвинцев

«Верес» прерывает 3-матчевую общую и 4-матчевую гостевую проигрышные серии, а также серию с пропущенными голами, которая составила 11 игр. Последний раз ровенчане оставались «сухими» 28 марта – 0:0 в гостях с «Ингульцом».

Красно-черные на 271-й минуте завершают безголевую серию, а «сиреневые» – сухую.

Виталий Бойко становится автором 50-го гола «Вереса» при Олеге Шандруке.

Команды Виталия Пономарева терпят 20-е поражение в чемпионатах Украины.

ЛНЗ завершает две свои рекордные беспроигрышные серии: общую – из 9 матчей и домашнюю – из 4–х. Последний раз черкасщане уступали соперникам 11 апреля – 1:4 дома с «Шахтером».

«Колос» одерживает 30-ю победу на своем поле.

Ковалевцы поднимают планку личного рекорда, продлив беспроигрышную серию до 11 матчей (+7=4).

«Эпицентр» терпит 4-е поражение подряд (1–7).

50-й матч в чемпионатах Украины проводит Денис Шостак («Александрия»), 1-й – Неманя Анджушич («Заря»), Максим Бойко, Назар Касарда, Богдан Левицкий (все – «Рух»), Виктор Долгий, Брайан Кастильо (оба – «Александрия»), Батон Забергя («Металлист 1925»), Уэсли Помба («Верес») и Фабиану («Карпаты»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Евгений Пасич («Оболонь»), в 4-м – Владислав Супряга («Эпицентр»), во 2-м – Владислав Велетень и Сергей Корнейчук (оба – «Полесье»).

70-й мяч в УПЛ забивает Виталий Буяльский, 35-й – Артем Бондаренко, 10-й – Петар Мичин, 5-й – Педринью, 1-й – Неманя Анджушич (в 1-й игре), Питер Итодо (в 3-й), Николай Бужин (в 4-й), Пабло Альварес (в 30-й) и Валерий Рогозинский (в 43-й).

В 7-й команде элиты открывает голевой счет Владислав Калитвинцев («Металлист 1925»), в 3-й – Виталий Бойко и Денис Ндукве (оба – «Верес»), во 2-й – Денис Теслюк («Оболонь»).

8-й дубль в украинских чемпионатах делает Виталий Буяльский, 2-й – Егор Твердохлеб.

8-й пенальти из 9 реализовывает Виталий Буяльский, в том числе 6-й кряду.

4-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Назарий Муравский, 2-ю – Владислав Бабогло.

80-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский.

Впервые удаляет с поля игрока хозяев рефери из Днепра Дмитрий Евтухов (в 12-й игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ