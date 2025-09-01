Конец саги. Определено, за какой клуб будет играть Зинченко
Александр все-таки останется в «Арсенале»
Футболист сборной Украины Александр Зинченко мог этим летом покинуть «Арсенал».
По информации английских СМИ, Зинченко этим летом вел переговоры со многими клубами, в частности в последнее время с «Марселем». Однако ни с одной командой договориться не получилось, поэтому украинец, как минимум до зимы, будет играть за «Арсенал».
В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
