Конец саги. Определено, за какой клуб будет играть Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко мог этим летом покинуть «Арсенал».

По информации английских СМИ, Зинченко этим летом вел переговоры со многими клубами, в частности в последнее время с «Марселем». Однако ни с одной командой договориться не получилось, поэтому украинец, как минимум до зимы, будет играть за «Арсенал».

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.