Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Конец саги. Определено, за какой клуб будет играть Зинченко
Англия
01 сентября 2025, 19:59
Конец саги. Определено, за какой клуб будет играть Зинченко

Александр все-таки останется в «Арсенале»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко мог этим летом покинуть «Арсенал».

По информации английских СМИ, Зинченко этим летом вел переговоры со многими клубами, в частности в последнее время с «Марселем». Однако ни с одной командой договориться не получилось, поэтому украинец, как минимум до зимы, будет играть за «Арсенал».

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

