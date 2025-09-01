Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Сергей КОВАЛЕЦ: «Сказал игрокам, что это мое поражение»

Главный тренер «Подолья» прокомментировал поражение в матче с «Ингульцом»

ФК Подолье. Сергей Ковалец

В поединке четвертого тура Первой лиги «Подолье» дома со счетом 1:5 проиграло «Ингульцу». Результат матча прокомментировал наставник «Подолья» Сергей Ковалец.

«Я игрокам сказал, что это мое поражение главного тренера. Будем смотреть, анализировать и делать выводы. По самой игре, создалось впечатление, что не хватало в первую очередь желания, если в общем брать два тайма. Там моментами оно было, но в общем-то мало. Результат не самый лучший, но это мое поражение. Конечно, выводы будут сделаны с точки зрения качества игры. Посмотрим, тогда будем анализировать. Сезон только начинается, и мы понимаем, что есть над чем работать», – сказал Сергей Ковалец.

