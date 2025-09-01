Антон ФУРСОВ: «На должность директора Днепра-1 меня назначили в бане»

«На костылях пришел к нотариусу и оформил ООО» – так началась история Антона Фурсова в СК «Днепр-1».

В большом эксклюзивном интервью для Sport.ua Антон Фурсов откровенно рассказал о создании «Днепра-1», поисках инвесторов в США и Канаде, роли Березы, Русола и Фридмана, слухах о Коломойском, работе с тренерами и последних днях существования проекта. А еще – о жизни клуба под ракетными обстрелами, гранатах на базе, долгах и шансе на возрождение футбола в Днепре.

• Назначение в бане: как Фурсов случайно стал директором клуба после разговора с Юрием Березой?

• Костыли и нотариус: почему после операции на крестах он должен был открывать СК «Днепр-1»?

• Американские инвесторы: как автоконцерн из США хотел сделать Александра Петракова директором Академии «Днепра-1»?

• Канадский след: Береза ​​общался с инвестором украинского происхождения относительно сохранения клуба?

• Мифы о Коломойском: что проверка УЕФА обнаружила на самом деле?

• Граната на базе: действительно ли Береза ​​пугал футболистов оружием?

• Жизнь под обстрелами: база «Днепра-1» трижды попадала под ракетные удары России?

• Тренерские характеры: чем отличались Михайленко, Йовичевич, Кучер и Максимов?

• Футбольные «зарубы» на базе: кто играл в матчах, которые могли бы затмить Медиалигу?

• Вера в возрождение: почему Антон Фурсов уверен, что футбол в Днепр еще вернется?

Ответы на эти и другие прямые вопросы о таинственном СК «Днепр-1» читайте дальше в эксклюзивном материале Игоря Лысенко для Sport.ua.

– Как у вас дела, что сейчас делаете?

– Все хорошо. Сейчас нахожусь в Днепре, так сказать, в творческом отпуске. Больше времени провожу с семьей.

– Согласно открытому реестру юридических лиц, вы – директор СК «Днепр-1». Письма в УПЛ подписывали уже как генеральный директор. Каково правильное название вашей должности?

– Я стал тем человеком, который официально зарегистрировал ООО СК «Днепр-1». Сначала назначили директором, а, когда в клуб пришел Андрей Русол и занял должность исполнительного директора, меня перевели на должность генерального. Это чисто юридические формальности.

– Зачем сейчас существует ООО «Днепр-1»?

– Затрудняюсь ответить. Это вопрос к учредителям (согласно реестрам, это Максим Юрьевич Береза (сын Юрия Березы) и Андрей Анатольевич Русол. – Прим. – И. Л.). Возможно, это зачем-то им нужно.

– Почему сейчас «Днепр-1» судится с «Шахтером» за Пихаленка? Кто платит юристам?

– Это лучше спросить у учредителей. Насколько я знаю, юридической фирме заплатили заранее, когда деньги еще были на счету клуба. Что происходит сейчас, я не в курсе.

– Есть ли у «Днепра-1» сейчас работники? Год назад Вячеслав Фридман говорил, что остались только вы и несколько бухгалтеров.

– Все правильно. До последнего времени оставались я, главный бухгалтер и его помощник. Мы заботились о процедуре аттестации, потому что еще теплилась надежда найти инвестора. Насколько мне известно, сейчас все сотрудники клуба уже уволены.

– Как проходили поиски инвестора для спасения «Днепра-1»?

– Я лично более двух месяцев общался с потенциальным инвестором из США, предоставлял всю информацию о состоянии дел в клубе, но решающим фактором отрицательного решения инвесторов стала война.

Когда стало ясно, что мы не стартуем в новом сезоне, принял для себя непростое решение уйти. Я – амбициозный человек, и не хотел просто сидеть и ждать, когда кто-нибудь придет и спасет «Днепр-1». Возможно, ошибся, но время покажет.

Из архива Антона Фурсова

– Расскажите подробнее о переговорах с инвесторами из США.

– Общался с человеком, который представлял большой автоконцерн в США. Мы даже разработали 5-летний план развития и обсуждали модели развития клуба на примере успешных европейских и американских клубов. Они настолько серьезно подходили к этому вопросу, что даже рассматривали кандидатуру Александра Петракова на должность директора академии – их очень впечатлила победа сборной U-20 на чемпионате мира под его руководством. Однако, к сожалению, дальше переговоров дело не пошло: война стала решающим фактором, слишком высоки риски для инвестиций.

– Кроме инвесторов из США кто-то еще был?

– Что касается других – от Юрия Березы слышал, что он общался с инвестором из Канады, у которого есть украинские корни. Однако больше деталей мне неизвестно, лучше спросить у него.

– А чем вы занимались в профессиональном плане до назначения в клуб?

– По образованию я финансист-экономист. После университета работал в девелоперской компании, занимался операциями с недвижимостью. В дальнейшем был директором строительной компании. И после этого – 8 лет в СК «Днепр-1».

– Слышал, что когда-то играли за футзальный «Приват-Днепр»…

– Понимаю, какую параллель вы хотите провести, но это просто совпадение (смеется). Да, я действительно играл за «Приват-Днепр», и мы даже выигрывали местную Первую лигу, но это было задолго до моего попадания в СК. Просто знакомые ребята, работавшие в Приватбанке, пригласили поиграть за них, и вся история.

– Как вы вообще попали в СК «Днепр-1»?

– Здесь история куда интереснее. Меня фактически поставили перед фактом: «Будешь директором, и все». Пожалуй, я был самым футбольным человеком из близкого окружения Юрия Березы.

Все началось с бани в декабре 2016 года (как здесь не вспомнить историю о назначении Андрея Стеценко в похожих условиях на аналогичную должность в ФК «Днепр». – Прим. И. Л.). После футбола мы сидели с Березой, разговаривали на тему дел в ФК «Днепр», и он сказал: «Мы будем «Днепром», вот увидите». Я подумал, что это шутка, и, может, у человека тепловой удар произошел в бане.

– Что дальше?

– Через несколько месяцев мне позвонил Геннадий Полонский, один из первоначальных основателей «Днепра-1», я тогда восстанавливался после операции на крестообразных связках. Геннадий Борисович сказал: «Ты согласован на должность директора. Бери костыли и иди к нотариусу открывать клуб». Сначала подумал, что наркоз после операции не прошел, но все произошло так, как и говорил Береза ​​тогда в бане: «Мы стали «Днепром»».

– Кто такой Геннадий Полонский?

– Геннадия Борисовича я знаю еще с детства, лет с 12-ти. Он учился вместе с моим отцом, а потом они работали в строительной компании, владельцем которой был Полонский. Я тогда играл в академии «Днепр-75», и он часто приглашал нас сыграть против взрослых. Я брал пятерку сильнейших ребят, и мы играли против них. Призом за победу назывался торт, но, кажется, мы ни разу его не выиграли (смеется).

– Помню фамилию «Полонский». Он значился в перечне основателей СК, а потом вдруг исчез…

– Полонский никуда не исчез. Он просто не публичный человек. После выхода из состава учредителей СК продолжал заниматься футболом – у него была команда, игравшая в любительском чемпионате Украины. Война, к сожалению, сломала много планов, но он активно помогает армии и, как все мы, верит в победу. Для меня он сделал в жизни очень многое, и я ему искренне благодарен.

– Как вы познакомились с Юрием Березой?

– Приблизительно в 2015 году, на футболе. Нас познакомил именно Геннадий Полонский, мы сыграли все вместе в футбол и познакомились.

– Знаете ли вы, чем Береза ​​занимается сейчас?

– Мы общаемся редко, но я иногда вижу его интервью военным обозревателям.

– Какую роль в клубе играл Юрий Береза?

– Он был почетным президентом и идеологом клуба. Несмотря на то, что у него не было опыта в футболе, он полностью погрузился в работу. Он умел слушать, советовался перед принятием важных решений. Я уверен, что именно благодаря ему в Днепре последние 8 лет существовал профессиональный клуб.

– Верно ли, что Береза ​​ходил по базе с гранатой и пугал футболистов?

– Я такого не видел. И вообще ему граната не нужна, чтобы его боялись (смеется).

– Вернемся к вам. Назовите, пожалуйста, ваши обязанности в качестве генерального директора.

– Должность охватывала все: операционное управление клубом, административно-хозяйственные вопросы, работу с государственными органами, бюджетирование, просмотр игроков, согласование контрактов. Я был подписантом всех документов.

– Какую роль играл Андрей Русол?

– Очень весомую. У него был огромный опыт, и ему доверяли полностью. Во всех достижениях «Днепра-1» велика заслуга именно Русола.

– А Иван Телько чем занимался в «Днепре-1»?

– Иван работал, наверное, на всех должностях в клубе, кроме моей. Сначала был тренером в академии, в дальнейшем – скаутом, тренером по индивидуальной подготовке, а когда пришел Кучер, стал начальником команды. Давно с ним не общался, но желаю ему успехов.

– Что вы знаете о влиянии Игоря Коломойского на клуб?

– Чего я только ни слышал… Однако никаких подтверждений или фактов нет. Проверка УЕФА доказала, что СК «Днепр-1» не имеет ни к ФК «Днепр», ни к Коломойскому никакого отношения. Люди обладают свойством выдавать желаемое за действительное.

– Юрий Максимов в интервью нашему сайту прямо сказал, что Коломойский «кинул клуб». А финансовые проблемы начались как раз после его ареста. Вам точно что-то известно…

– Лично я с Игорем Валерьевичем не знаком и не могу комментировать эту информацию. Юрий Вильевич – эмоциональный человек, он мог сказать что-то «в сердцах». Его можно понять: Днепр – не чужой для него город, и очень больно видеть, как исчезает еще один клуб.

– Какими были ваши отношения с главными тренерами «Днепра-1»?

– Со всеми – нормальные. Рабочие или дружеские отношения.

– Подробнее, пожалуйста. Что можете сказать о Дмитрии Михайленко?

– Михайленко – профессионал, требовательный, с тонким чувством юмора. Михайленко прошел путь от Второй лиги до УПЛ, за что ему большая благодарность.

– Игорь Йовичевич?

– Йовичевич – человек с европейским менталитетом, очень открытый и воспитанный. С ним сложились довольно дружеские отношения, много общались и проводили время вне работы. Игорь – икона стиля в команде, у парней было с кого брать пример, до сих пор помню его цветные носки (смеется).

– Александр Кучер?

– Кучер работал в период, когда команда базировалась в Ужгороде и Словакии, поэтому мы мало контактировали, но его результат говорит сам за себя.

– Все ли было нормально в клубе во время работы «харьковского дуэта»?

– Да, нормальный рабочий процесс, если это можно так назвать, учитывая, что команда практически жила в автобусе.

– Что за история с подписанием Уэсли Браги?

– Уэсли Брага просто не подошел тренерскому штабу, не был готов делать результат «здесь и сейчас».

– Юрий Береза ​​рассказывал о больших счетах за заказанное Кучером и Красниковым виски в отелях…

– Это же не серьезно. При многомиллионном бюджете клуба мы сейчас говорим о бутылке виски? Как по мне, пусть пьют хоть ведрами, если это помогает команде побеждать.

– С Юрием Максимовым?

– С Юрием Вильевичем с первого дня сложились замечательные дружеские отношения, о его чувстве юмора уже легенды ходят. Столько «горбылей», как от него, я никогда не слышал. При том, что как тренер он очень жесткий и требовательный. Вильевич жил на базе, поэтому мы очень часто пересекались и проводили время вместе.

Из архива Антона Фурсова

– Есть что вспомнить?

– Какие у нас проходили футбольные баталии… Вся база приходила посмотреть на наши «зарубы». Модная сейчас «Медиалига» нервно курила бы в сторонке. Оцените фамилии: Максимов, Шелаев, Полунин, Ищенко, Селезнев, Ротань, Медин, Грицай! И это я еще не всех назвал! Классное время, но я верю, что жизнь циклична, и на легендарной базе «Днепра» еще будут играть в большой футбол.

– Кто дал деньги в долг, чтобы «Днепр-1» доиграл сезон-2023/24?

– Честно, не понимаю, откуда пошли эти слухи. Перед каждым чемпионатом формируется бюджет, и дальше деньги поступают по этому плану. Никто никому взаймы ничего не давал. Переговорами с инвесторами больше занимался Фридман – можете уточнить этот вопрос у него.

– Какова была роль Вячеслава Фридмана в клубе?

– Он занимал должность коммерческого директора. Кроме того, отвечал за переговоры с инвесторами и участвовал в трансферных вопросах. К примеру, именно он внес большой вклад в то, что в команде появился Юрий Максимов. Также он был медийным лицом, комментировал положение дел в клубе – и его слова редко кого оставляли равнодушным.

– Судя по интервью, с Березой они не всегда ладили.

– Относительно отношений с Березой – у них чисто рабочие отношения. Прямого конфликта, насколько я знаю, не было. Они даже иногда в футбол вместе играли. Случались споры, но это нормально, каждый имеет свой взгляд, он не должен всем нравиться.

Из архива Антона Фурсова

– Когда стало ясно, что клуб СК «Днепр-1» окончательно прекратит существование?

– В июле 2024-го, когда мы направили официальное письмо в УАФ о снятии с чемпионата. До последнего верили, что сможем сыграть и в еврокубках, и в чемпионате, но, к сожалению, произошло, как произошло.

– Какой помните атмосферу в последние месяцы выступлений «Днепра-1»?

– Напряженной, никто не любит неопределенности. Ходило множество слухов о будущем клуба, но ребята показали себя профессионалами. Особенно запомнился последний матч с «Черноморцем» – ребята играли, «как в последний раз», победили и вышли в еврокубки, хотя шансов сыграть там было мало.

Все, что произошло дальше, – это последствия войны и стечения обстоятельств. Очень сложно содержать команду в прифронтовом городе под ракетными обстрелами. Только за последние полгода база, по меньшей мере, трижды попадала под обстрелы.

– Остался ли клуб вам должен?

– Нет. Рассчитались со всеми сотрудниками и персоналом кроме некоторых футболистов. Причиной тому – нехватка денег на счету клуба. Все деньги, которые заходили на клуб, шли на погашение задолженностей.

– Вы подписали письмо в ПФЛ о сохранении места в соревнованиях. Верите ли, что команда возродится?

– Да, я убежден, что футбол в Днепре возродится. Вопрос только в названии: «Днепр» или «Днепр-1». Однако главное, чтобы в будущем люди снова шли на стадион в Днепре со своими семьями или друзьями. Главное сейчас – победить в этой страшной войне.

– На какие футбольные должности вы могли бы себя предложить?

– Должность генерального директора предполагает универсализм. За время в клубе я исполнял обязанности и спортивного директора, и финансового, и директора по маркетингу и развитию. Поэтому любая позиция в топ-менеджменте клуба для меня не станет проблемой.

– Какие у вас планы на будущее?

– Отдохнул, провел время с семьей, теперь готов к новым вызовам в футболе. Открыт к предложениям от клубов с амбициями и большими целями.

Игорь ЛЫСЕНКО