Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Карпаты провели переговоры с экс-тренером Шахтера. Известны подробности
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 17:39 |
Карпаты провели переговоры с экс-тренером Шахтера. Известны подробности

Игорь Йовичевич был интересен «Карпатам»

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Львовские «Карпаты» мог возглавить хорватский специалист Игор Йовичевич. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, клуб УПЛ вел переговоры с 52-летним специалистом. который был согласен возглавить команду, но затребовал очень большую зарплату, а также трансферы нескольких игроков, среди которых – вингер Алексей Гуцуляк.

Сейчас Игор Йовичевич работает с «Видзевом» из чемпионата Польши. Украинским болельщикам он больше всего знаком по работе в «Карпатах», «Днепру-1» и «Шахтере».

В «Карпатах» Владислава Лупашко заменит испанец Фран Фернандес.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» объявили планы на зимний перерыв.

Даниил Кирияка Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
