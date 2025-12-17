Карпаты провели переговоры с экс-тренером Шахтера. Известны подробности

Львовские «Карпаты» мог возглавить хорватский специалист Игор Йовичевич. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, клуб УПЛ вел переговоры с 52-летним специалистом. который был согласен возглавить команду, но затребовал очень большую зарплату, а также трансферы нескольких игроков, среди которых – вингер Алексей Гуцуляк.

Сейчас Игор Йовичевич работает с «Видзевом» из чемпионата Польши. Украинским болельщикам он больше всего знаком по работе в «Карпатах», «Днепру-1» и «Шахтере».

В «Карпатах» Владислава Лупашко заменит испанец Фран Фернандес.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» объявили планы на зимний перерыв.