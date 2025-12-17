«Было не по себе». Украинец-легионер рассказал, должен ли ему Днепр-1
Яков Кинарейкин уважает свой бывший клуб
Украинский вратарь испанского «Вильярреала» Яков Кинарейкин в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался по поводу исчезновения и задолженности перед ним «Днепра-1».
– Как отреагировали на исчезновение клуба СК «Днепр-1»?
– Было как-то не по себе, что такое происходит в нашем футболе.
– У «Днепра-1» была и есть задолженность перед многими игроками. Какова ситуация с вами? Были ли или есть долги перед вами?
– Не буду разглашать эту информацию, «Днепр» – это клуб, который дал мне начало моей карьеры, и есть задолженность или нет, это для меня, как для молодого игрока, вопрос второстепенный. Я очень благодарен «Днепру», тренерам, с которыми я работал, и за этот этап в моей карьере.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда страны террориста не будет допущена к турниру
Луис Суарес переподписал соглашение с «Интер Майами»