«Было не по себе». Украинец-легионер рассказал, должен ли ему Днепр-1

Украинский вратарь испанского «Вильярреала» Яков Кинарейкин в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался по поводу исчезновения и задолженности перед ним «Днепра-1».

– Как отреагировали на исчезновение клуба СК «Днепр-1»?

– Было как-то не по себе, что такое происходит в нашем футболе.

– У «Днепра-1» была и есть задолженность перед многими игроками. Какова ситуация с вами? Были ли или есть долги перед вами?

– Не буду разглашать эту информацию, «Днепр» – это клуб, который дал мне начало моей карьеры, и есть задолженность или нет, это для меня, как для молодого игрока, вопрос второстепенный. Я очень благодарен «Днепру», тренерам, с которыми я работал, и за этот этап в моей карьере.