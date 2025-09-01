Украинский форвард, сделав хет-трик, получил запредельную оценку SofaScore
Николай Кухаревич забил три гола за Слован, его игра оценена в 9.9 баллов
24-летний украинский нападающий Николай Кухаревич получил высокую оценку, впервые оформив хет-трик за Слован Братислава.
Это произошло в матче 6-го тура чемпионата Словакии между Слованом и Кошице.
Украинский форвард расписался в воротах Кошице на 7-й и 20-й минутах (2:0). Затем гости сравняли счет (2:2). Во втором тайме, на 66-й минуте, Кухаревич забил свой третий гол в матче и принес победу хозяевам поля (3:2).
За свою феноменальную игру Николай Кухаревич получил запредельную оценку 9.9 от веб-портала SofaScore.
Другой украинец Даниил Игнатенко вышел на замену у хозяев поля на 81-й минуте матча, его игра оценена в 6.6 балла.
Чемпіонат Словакии
6-й тур, 31 августа 2025
Слован Братислава – Кошице – 3:2
Голы: Кухаревич, 7, 20, 66 – Черепкай, 47, Ковач, 58
Индивидуальная статистика Кухаревича
Оценки за матч от SofaScore
Видеообзор матча
