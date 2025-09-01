Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский форвард, сделав хет-трик, получил запредельную оценку SofaScore
01 сентября 2025, 12:03 | Обновлено 01 сентября 2025, 12:05
1039
1

Украинский форвард, сделав хет-трик, получил запредельную оценку SofaScore

Николай Кухаревич забил три гола за Слован, его игра оценена в 9.9 баллов

ФК Слован. Николай Кухаревич

24-летний украинский нападающий Николай Кухаревич получил высокую оценку, впервые оформив хет-трик за Слован Братислава.

Это произошло в матче 6-го тура чемпионата Словакии между Слованом и Кошице.

Украинский форвард расписался в воротах Кошице на 7-й и 20-й минутах (2:0). Затем гости сравняли счет (2:2). Во втором тайме, на 66-й минуте, Кухаревич забил свой третий гол в матче и принес победу хозяевам поля (3:2).

За свою феноменальную игру Николай Кухаревич получил запредельную оценку 9.9 от веб-портала SofaScore.

Другой украинец Даниил Игнатенко вышел на замену у хозяев поля на 81-й минуте матча, его игра оценена в 6.6 балла.

Чемпіонат Словакии

6-й тур, 31 августа 2025

Слован Братислава – Кошице – 3:2

Голы: Кухаревич, 7, 20, 66 – Черепкай, 47, Ковач, 58

Индивидуальная статистика Кухаревича

Оценки за матч от SofaScore

Видеообзор матча

Слован Братислава хет-трик чемпионат Словакии по футболу Даниил Игнатенко Николай Кухаревич оценки Кошице
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
