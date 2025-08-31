Три гола принесли победу. Кухаревич впервые оформил хет-трик за Слован
Украинец феерит в матче 6-го тура чемпионата Словакии против «Кошице»
24-летний украинский нападающий Николай Кухаревич впервые оформил хет-трик за Слован.
Это произошло в матче 6-го тура чемпионата Словакии между «Слованом» и «Кошице».
Украинский форвард расписался в воротах Кошице на 7-й и 20-й минутах (2:0). Затем гости сравняли счет (2:2).
Во втором тайме, на 66-й минуте, Кухаревич забил свой третий гол в матче и принес победу хозяевам поля (3:2).
Другой украинец Даниил Игнатенко вышел на замену у хозяев поля на 81-й минуте матча.
Николай Кухаревич присоединился к Словану в июне 2025 года.
Чемпіонат Словакии
6-й тур, 31 августа 2025
Слован Братислава – Кошице – 3:2
Голы: Кухаревич, 7, 20, 66 – Черепкай, 47, Ковач, 58
