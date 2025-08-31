Три гола принесли победу. Кухаревич впервые оформил хет-трик за Слован

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
31 августа 2025, 19:51 | Обновлено 31 августа 2025, 20:01
661
2

Украинец феерит в матче 6-го тура чемпионата Словакии против «Кошице»

661
2
ФК Слован. Николай Кухаревич

24-летний украинский нападающий Николай Кухаревич впервые оформил хет-трик за Слован.

Это произошло в матче 6-го тура чемпионата Словакии между «Слованом» и «Кошице».

Украинский форвард расписался в воротах Кошице на 7-й и 20-й минутах (2:0). Затем гости сравняли счет (2:2).

Во втором тайме, на 66-й минуте, Кухаревич забил свой третий гол в матче и принес победу хозяевам поля (3:2).

Другой украинец Даниил Игнатенко вышел на замену у хозяев поля на 81-й минуте матча.

Николай Кухаревич присоединился к Словану в июне 2025 года.

Чемпіонат Словакии

6-й тур, 31 августа 2025

Слован Братислава – Кошице – 3:2

Голы: Кухаревич, 7, 20, 66 – Черепкай, 47, Ковач, 58

Слован Братислава чемпионат Словакии по футболу видео голов и обзор Даниил Игнатенко Николай Кухаревич хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
