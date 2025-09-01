Трансфера не будет? Появились новые подробности перехода Довбика в Милан
Хименес не горит желанием переходить в Рим. «Рома» не уверена, что ей нужен мексиканец
Переход форварда итальянской «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика в «Милан» находится под угрозой срыва. Об этом сообщают сразу несколько авторитетных итальянских инсайдеров – Альфредо Педулла и Лука Бьянкин.
Стороны провели несколько раундов переговоров, в ходе которых обсудили потенциальный обмен украинца на мексиканского форварда Сантьяго Хименеса, однако ситуация изменилась в последний момент.
Хименес сообщил миланскому клубу, что не горит желанием переходить в Рим, а «волки» не уверены, что мексиканский игрок поможет Джан Пьеро Гасперини в сезоне 2025/26.
Кроме того, агент Довбика попросил дополнительное время, чтобы обсудить потенциальный переход с украинским форвардом. Эти причины поставили переговоры «Милана» и «Ромы» на паузу.
В Италии сообщили, что переход Довбика может не состояться, так как клубам не хватит времени, чтобы обсудить все детали до завершения трансферного окна.
#Gimenez resta sulla sua posizione abbastanza chiara già da venerdì sera, con spiragli senza grande profondità nel corso della giornata appena conclusa https://t.co/NcGFcSybJn— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 31, 2025
Forte frenata nella trattativa Milan-Roma per lo scambio di prestiti Gimenez-Dovbyk.— luca bianchin (@lucabianchin7) August 31, 2025
Non c’è accordo. L’ipotesi più probabile al momento è che l’operazione non si faccia. pic.twitter.com/Elw7Cjevs0
