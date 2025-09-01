Трансфера не будет? Появились новые подробности перехода Довбика в Милан

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Переход форварда итальянской «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика в «Милан» находится под угрозой срыва. Об этом сообщают сразу несколько авторитетных итальянских инсайдеров – Альфредо Педулла и Лука Бьянкин.

Стороны провели несколько раундов переговоров, в ходе которых обсудили потенциальный обмен украинца на мексиканского форварда Сантьяго Хименеса, однако ситуация изменилась в последний момент.

Хименес сообщил миланскому клубу, что не горит желанием переходить в Рим, а «волки» не уверены, что мексиканский игрок поможет Джан Пьеро Гасперини в сезоне 2025/26.

Кроме того, агент Довбика попросил дополнительное время, чтобы обсудить потенциальный переход с украинским форвардом. Эти причины поставили переговоры «Милана» и «Ромы» на паузу.

В Италии сообщили, что переход Довбика может не состояться, так как клубам не хватит времени, чтобы обсудить все детали до завершения трансферного окна.

