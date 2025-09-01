Смоляков не спас. Лос-Анджелес проиграл на своем поле в MLS
«Сан-Диего» оформил минимальную победу над соперником
В первый день осени клуб «Лос-Анджелес» провёл очередной матч MLS против «Сан-Диего».
Команды встретились на арене «BMO Stadium» в Лос-Анджелесе.
Главный тренер хозяев с первых минут выпустил на поле украинского защитника Артема Смолякова, который сумел провести весь матч.
Однако присутствие украинца не помогло «Лос-Анджелесу» добиться положительного результата — клуб уступил сопернику со счётом 1:2.
MLS. 1 сентября
«Лос-Анджелес» – «Сан-Диего» – 1:2
Голы: Буанга, 15 – Лосано, 33, Дреер, 66
