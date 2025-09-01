Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Смоляков не спас. Лос-Анджелес проиграл на своем поле в MLS
МЛС США
Лос-Анджелес
01.09.2025 05:45 – FT 1 : 2
Сан-Диего
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
01 сентября 2025, 11:17 | Обновлено 01 сентября 2025, 11:20
86
0

Смоляков не спас. Лос-Анджелес проиграл на своем поле в MLS

«Сан-Диего» оформил минимальную победу над соперником

01 сентября 2025, 11:17 | Обновлено 01 сентября 2025, 11:20
86
0
Смоляков не спас. Лос-Анджелес проиграл на своем поле в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В первый день осени клуб «Лос-Анджелес» провёл очередной матч MLS против «Сан-Диего».

Команды встретились на арене «BMO Stadium» в Лос-Анджелесе.

Главный тренер хозяев с первых минут выпустил на поле украинского защитника Артема Смолякова, который сумел провести весь матч.

Однако присутствие украинца не помогло «Лос-Анджелесу» добиться положительного результата — клуб уступил сопернику со счётом 1:2.

MLS. 1 сентября

«Лос-Анджелес» – «Сан-Диего» – 1:2

Голы: Буанга, 15 – Лосано, 33, Дреер, 66

Фотогалерея матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Андерс Драйер (Сан-Диего).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Сан-Диего).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
По теме:
ВИДЕО. Луис Суарес после финала плюнул в работника Сиэтл Саундерс
ВИДЕО. Месси наблюдал. Драка игроков Интер Майами и Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс – Интер Майами – 3:0. Проигранный финал Месси. Видеoобзор
Лос-Анджелес (MLS) Сан-Диего (MLS) Major League Soccer (MLS) Артем Смоляков
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Теннис | 31 августа 2025, 19:44 0
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025

Джессика Пегула отдала всего три гейма Энн Ли в матче четвертого раунда мейджора в США

Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Футбол | 01 сентября 2025, 07:45 60
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо

Клуб хотят покинуть Денис Попов, Николай Шапаренко, Владислав Ванат и Владимир Бражко

Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Футбол | 01.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Реабилитация Шовковского, дно Ротаня, шоу Карпат, победа Шахтера
Футбол | 01.09.2025, 12:01
Реабилитация Шовковского, дно Ротаня, шоу Карпат, победа Шахтера
Реабилитация Шовковского, дно Ротаня, шоу Карпат, победа Шахтера
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Футбол | 31.08.2025, 16:01
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
31.08.2025, 11:54 19
Баскетбол
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
Известный боксер: «В этом бою Усик скосит бабла, а потом уйдет на пенсию»
Известный боксер: «В этом бою Усик скосит бабла, а потом уйдет на пенсию»
31.08.2025, 00:23 1
Бокс
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 1
Футбол
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 2
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем