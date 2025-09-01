Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Это моя вина, я не угадал с заменами»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 02:35 | Обновлено 01 сентября 2025, 02:36
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Это моя вина, я не угадал с заменами»

ЛНЗ потерпел первое поражение в новом сезоне

ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал поражение от Вереса (0:2) в матче 4-го тура УПЛ.

«Чтобы выигрывать матч – нужно реализовывать свои моменты, стопроцентные моменты. Если будем так транжирить свои шансы – есть большие сомнения, что мы будем достигать положительного результата. В общем, по-моему, к изъятию, мы обладали полным преимуществом. Просто нужно было реализовать созданные моменты. Но это футбол.

Вереск играл достаточно организованно. Они сполна использовали два своих шанса. Могу только их поздравить с победой. А мы будем дальше работать, чтобы такого не повторилось.

Все вышедшие на замену игроки не усилили игру команды. Я только что в растяжении сказал: игроки выходят на замену, чтобы усилить игру команды. Сегодня этого не произошло.

Во втором тайме Вереск как мог сушил игру. Поэтому нужную нам интенсивность тяжело было держать. Голевых моментов у ворот соперника после перерыва действительно не было. Это моя вина, я не угадал с заменами. Поэтому мы не создавали достаточное количество моментов во втором тайме.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Верес Виталий Пономарев пресс-конференция
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
