Ливерпуль достиг интересного клубного рекорда в АПЛ
Это произошло в игре против лондонского «Арсенала»
«Ливерпуль» достиг исторического рекорда: команда забивает в 37 матчах АПЛ подряд.
31 августа на «Энфилде» состоялась игра 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче, который стал победным, забил хавбек Доминик Собослаи прямым ударом со штрафного.
«Мерсисайдцы» забивали в 98% поединках (40/41) под руководством Арне Слота. У нидерландского наставника это самый высокий показатель в истории Премьер-лиги.
Также «Ливерпуль» является единственной командой АПЛ, которая выиграла все матчи первых трех туров (против «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и «Арсенала»).
Сейчас команда Слота возглавляет турнирную таблицу АПЛ, а «Арсенал» занимает третье место.
Liverpool have scored in 37 consecutive top-flight league games for the first time in their history.— Squawka (@Squawka) August 31, 2025
They've scored in 98% of their league games under Arne Slot (40/41), the highest percentage by any manager in Premier League history. 👏 pic.twitter.com/9hrA6W64dU
Liverpool this PL season:— StatMuse FC (@statmusefc) August 31, 2025
3 games
3 wins
The only perfect team remaining. pic.twitter.com/MOhu65dWEm
