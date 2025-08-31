Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 августа 2025, 23:59
Ливерпуль достиг интересного клубного рекорда в АПЛ

Это произошло в игре против лондонского «Арсенала»

Ливерпуль достиг интересного клубного рекорда в АПЛ
«Ливерпуль» достиг исторического рекорда: команда забивает в 37 матчах АПЛ подряд.

31 августа на «Энфилде» состоялась игра 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче, который стал победным, забил хавбек Доминик Собослаи прямым ударом со штрафного.

«Мерсисайдцы» забивали в 98% поединках (40/41) под руководством Арне Слота. У нидерландского наставника это самый высокий показатель в истории Премьер-лиги.

Также «Ливерпуль» является единственной командой АПЛ, которая выиграла все матчи первых трех туров (против «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и «Арсенала»).

Сейчас команда Слота возглавляет турнирную таблицу АПЛ, а «Арсенал» занимает третье место.

FootFun1
Також «Ліверпуль» є єдиною командою АПЛ, яка виграла всі матчі перших трьох турів (проти «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» та «Арсенала»)
Банар, зрозумієш сам чому ти тупий??? І чому я не здивований, що Банар знову довів, що він тупий?!
Спорт.юа невже немає нормальних журналістів???
