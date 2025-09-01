Источник: ПСЖ не выполнил условие Забарного после трансфера Ильи

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

Бывший вратарь сборной Украины Денис Бойко сообщил, что у Забарного во время переговоров с парижанами действительно было условие, что российский вратарь Сафонов должен покинуть клуб. Однако все идет к тому, что этот сезон Илья проведет в одной команде с россиянином.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».