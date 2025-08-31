Милнер – самый возрастной автор реализованного пенальти в истории АПЛ

В поединке третьего тура АПЛ «Брайтон» минимально обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Англичанин Джеймс Милнер стал самым возрастным автором реализованного пенальти в истории АПЛ:

39 лет и 239 дней – Джеймс Милнер

39 лет и 147 дней – Тедди Шерингем

Интересным фактом является то, что голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд родился всего за месяц до того, как Джеймс Милнер сыграл свой первый матч в АПЛ в 2002 году.

Родри вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» в матче АПЛ впервые с сентября 2024 года.

Этот матч мог стать 50-м подряд в АПЛ, в котором «горожане» с Родри в старте оставались непобедимыми, но «Брайтон» прервал серию.