Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милнер – самый возрастной автор реализованного пенальти в истории АПЛ
Англия
31 августа 2025, 21:55 |
708
0

Милнер – самый возрастной автор реализованного пенальти в истории АПЛ

Жертвой англичанина стал «Манчестер Сити»

31 августа 2025, 21:55 |
708
0
Милнер – самый возрастной автор реализованного пенальти в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке третьего тура АПЛ «Брайтон» минимально обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Англичанин Джеймс Милнер стал самым возрастным автором реализованного пенальти в истории АПЛ:

  • 39 лет и 239 дней – Джеймс Милнер
  • 39 лет и 147 дней – Тедди Шерингем

Интересным фактом является то, что голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд родился всего за месяц до того, как Джеймс Милнер сыграл свой первый матч в АПЛ в 2002 году.

Родри вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» в матче АПЛ впервые с сентября 2024 года.

Этот матч мог стать 50-м подряд в АПЛ, в котором «горожане» с Родри в старте оставались непобедимыми, но «Брайтон» прервал серию.

По теме:
ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины впечатлила сексуальным образом
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
Эрлинг Холанд забил гол в своем юбилейном матче АПЛ
рекорд чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Брайтон - Манчестер Сити Джеймс Милнер Тедди Шерингем Джеймс Траффорд Родри
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Футбол | 31 августа 2025, 09:01 2
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает

Украинец хочет играть за «Милан»

Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31 августа 2025, 16:00 9
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Начало эры «без Судакова», эра «без Кевина» – под вопросом

ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Футбол | 31.08.2025, 00:17
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31.08.2025, 08:37
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Прогноз и анонс на финал Кубка лиг 2025
Футбол | 31.08.2025, 22:41
Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Прогноз и анонс на финал Кубка лиг 2025
Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Прогноз и анонс на финал Кубка лиг 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 127
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 3
Бокс
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 72
Футбол
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
29.08.2025, 19:41 7
Футбол
Андердоги выбили двукратных чемпионов. Определен первый участник 1/4 ЧМ
Андердоги выбили двукратных чемпионов. Определен первый участник 1/4 ЧМ
29.08.2025, 16:15
Волейбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем