Милнер – самый возрастной автор реализованного пенальти в истории АПЛ
Жертвой англичанина стал «Манчестер Сити»
В поединке третьего тура АПЛ «Брайтон» минимально обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Англичанин Джеймс Милнер стал самым возрастным автором реализованного пенальти в истории АПЛ:
- 39 лет и 239 дней – Джеймс Милнер
- 39 лет и 147 дней – Тедди Шерингем
Интересным фактом является то, что голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд родился всего за месяц до того, как Джеймс Милнер сыграл свой первый матч в АПЛ в 2002 году.
Родри вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» в матче АПЛ впервые с сентября 2024 года.
Этот матч мог стать 50-м подряд в АПЛ, в котором «горожане» с Родри в старте оставались непобедимыми, но «Брайтон» прервал серию.
