Экс-игрок Милана вылетел для завершения перехода в Динамо

Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 06:44 |
Клинтон Нсиала готовится стать игроком украинского гранда

01 сентября 2025, 06:44 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Клинтона Нсиала

Киевское «Динамо» запланировало летний трансфер защитника после вылета от «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы.

По информации Scottish Sun Sport, киевляне завершают трансфер 21-летнего центрального защитника «Рейнджерс» Клинтона Нсиала.

Игроку сказали, что он может перейти в «Динамо» на правах аренды из-за того, что проиграл борьбу за место в старте в клуб. Клинтон уже вылетел на Украину для завершения перехода.

Нсиала является воспитанником итальянского «Милана» и имеет опыт выступлений за юношескую сборную Франции.

В прошлом сезоне он провел 17 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Кроме этого киевское «Динамо» планирует усилить полузащиту в текущее трансферное окно. Клуб проявляет интерес к сербскому полузащитнику Михаилу Стевановичу, который защищает цвета швейцарского «Санкт-Галлена».

Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Милан Глазго Рейнджерс
Дмитрий Олейник Источник: The Scottish Sun
