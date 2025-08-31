ФОТО. Милота дня. Жена Миколенко опубликовала смешной кадр

Возлюбленная защитника «Эвертона» Виталия Миколенко, Виктория, порадовала забавным фото: в доме Миколенко своя атмосфера.

Виталий вчера помог «Эвертону» обыграть «Вулверхэмптон» (3:2), а его жена Виктория делится милыми семейными кадрами.

20 февраля 2025 года у пары родилась дочь Полина.

Подписчики интересуются, как малышка ладит с большим псом Балу. «Он привыкает, но иногда Поля слишком активно зовет его играть», — шутит Виктория.

«Балу не в восторге», – подписала свежую сторис украинская красавица.