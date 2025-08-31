Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милота дня. Жена Миколенко опубликовала смешной кадр
Другие новости
31 августа 2025, 20:50 | Обновлено 31 августа 2025, 21:08
1166
4

ФОТО. Милота дня. Жена Миколенко опубликовала смешной кадр

Виктория Миколенко поделилась фото дочери и собаки

31 августа 2025, 20:50 | Обновлено 31 августа 2025, 21:08
1166
4
ФОТО. Милота дня. Жена Миколенко опубликовала смешной кадр
Instagram. Семейство Миколенко

Возлюбленная защитника «Эвертона» Виталия Миколенко, Виктория, порадовала забавным фото: в доме Миколенко своя атмосфера.

Виталий вчера помог «Эвертону» обыграть «Вулверхэмптон» (3:2), а его жена Виктория делится милыми семейными кадрами.

20 февраля 2025 года у пары родилась дочь Полина.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики интересуются, как малышка ладит с большим псом Балу. «Он привыкает, но иногда Поля слишком активно зовет его играть», — шутит Виктория.

«Балу не в восторге», – подписала свежую сторис украинская красавица.

По теме:
ВИДЕО. Довбик на матче Динамо Киев - Полесье. Какая причина?
ФОТО. Украинская красавица! Жена футболиста УПЛ показала роскошные формы
ФОТО. Украинская журналистка впечатлила Швейцарию своей красотой
фото lifestyle Эвертон Виталий Миколенко Виктория Миколенко
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 31 августа 2025, 10:02 24
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»

Александр посетил Молдову

Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31 августа 2025, 08:37 58
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера

Алексей Сливченко считает, что нельзя забывать, за сколько Георгия торговали год назад…

Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31.08.2025, 16:00
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Боруссия Дортмунд с дублем Гирасси разгромила Унион
Футбол | 31.08.2025, 21:03
Боруссия Дортмунд с дублем Гирасси разгромила Унион
Боруссия Дортмунд с дублем Гирасси разгромила Унион
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 22:10
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Потрібно вважати, пес може й цапнути, все таки тварині інстинкти ні хто не відміняв.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Dfkbvj
Бля, для чого це тут???
Ответить
-1
Популярные новости
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем