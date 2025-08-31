В воскресенье, 31 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и «Александрией».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

На 69-й минуте бразильский нападающий хозяев поля Кауан Элиас не реализовал пенальти: удар нападающего отбил вышедший на замену Виктор Долгий. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Как Кауан Элиас не реализовал пенальти в ворота Александрии