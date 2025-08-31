Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Кауан Элиас не реализовал пенальти в ворота Александрии
Украина. Премьер лига
ВИДЕО. Как Кауан Элиас не реализовал пенальти в ворота Александрии

Виктор Долгий отбил удар бразильского форварда

Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

В воскресенье, 31 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и «Александрией».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 69-й минуте бразильский нападающий хозяев поля Кауан Элиас не реализовал пенальти: удар нападающего отбил вышедший на замену Виктор Долгий. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Как Кауан Элиас не реализовал пенальти в ворота Александрии

По теме:
Без сопротивления. Шахтер во Львове уверенно обыграл Александрию
Три гола принесли победу. Кухаревич впервые оформил хет-трик за Слован
ШОВКОВСКИЙ: «Я изменил расписание. Разрешил игрокам делать, что они хотят»
vasilichn
ДАУНецкая обезьяна не забила пеналь, какая жаль...
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
