ВИДЕО. Как Кауан Элиас не реализовал пенальти в ворота Александрии
Виктор Долгий отбил удар бразильского форварда
В воскресенье, 31 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и «Александрией».
Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
На 69-й минуте бразильский нападающий хозяев поля Кауан Элиас не реализовал пенальти: удар нападающего отбил вышедший на замену Виктор Долгий. Счет на табло – 2:0.
