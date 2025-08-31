Рома и Милан ведут переговоры по обмену Довбика на Хименеса

«Рома» и «Милан» ведут переговоры по обмену нападающими. Об этом сообщает Джанлука Ди марцио.

По информации источника, клубы ведут переговоры по обмену Артема Довбика на Сантьяго Хименеса. Второй впервые дал согласие на трансфер в составе «Ромы». Формат сделки – аренда на сезон. Клубы уже некоторое время работают над завершением сделки.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Сантьяго Хименес провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Ромы» рассказал, покинет ли Довбик клуб.