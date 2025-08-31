171-170. Рейнджерс продолжает лидировать в Old Firm Derby

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Шотландия
Завершилось очередное легендарное шотландское противостояние

В матче четвертого тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» на своем поле сыграл вничью с «Селтиком» со счетом 0:0.

Эта ничья стала 106-й в истории противостояний этих клубов. «Рейнджерс» продолжает удерживать минимальное лидерство по количеству побед (171-170).

Статистика матчей «Old Firm Derby»

  • 171 – Рейнджерс
  • 170 – Селтик
  • 106 – ничья

Последний раз счет 0:0 между этими командами был зафиксирован еще в декабре 2017 года, то есть закончилась результативная серия «Old Firm Derby», которая длилась 36 матчей.

В первом тайме «Селтик» не смог нанести ни одного удара по воротам «Рейнджерс». Последний раз с «Селтиком» подобное случалось в чемпионате еще в ноябре 2017 года (матч против «Росс Каунти»).

чемпионат Шотландии по футболу Селтик Глазго Рейнджерс статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
