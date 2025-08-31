171-170. Рейнджерс продолжает лидировать в Old Firm Derby
Завершилось очередное легендарное шотландское противостояние
В матче четвертого тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» на своем поле сыграл вничью с «Селтиком» со счетом 0:0.
Эта ничья стала 106-й в истории противостояний этих клубов. «Рейнджерс» продолжает удерживать минимальное лидерство по количеству побед (171-170).
Статистика матчей «Old Firm Derby»
- 171 – Рейнджерс
- 170 – Селтик
- 106 – ничья
Последний раз счет 0:0 между этими командами был зафиксирован еще в декабре 2017 года, то есть закончилась результативная серия «Old Firm Derby», которая длилась 36 матчей.
В первом тайме «Селтик» не смог нанести ни одного удара по воротам «Рейнджерс». Последний раз с «Селтиком» подобное случалось в чемпионате еще в ноябре 2017 года (матч против «Росс Каунти»).
𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝟎-𝟎 𝐂𝐞𝐥𝐭𝐢𝐜 𝐇𝐓— Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 31, 2025
The Old Firm rivals have produced just two shots between them, and both of them were Rangers efforts.
The last time Celtic failed to have a single shot in the first half of a Scottish Premiership game was in Nov 2017 (vs Ross County) pic.twitter.com/8UbLQmnZev
Full-Time: Rangers 0-0 Celtic pic.twitter.com/l9jykNEiLr— Rangers Football Club (@RangersFC) August 31, 2025
