31 августа в 13:00 стартовал матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Верес».

Местом проведения футбольной встречи стал стадион «Черкаси Арена» в городе Черкассы.

Первый тайм завершился минимальным преимуществом гостей, за которых на третьей минуте забил Виталий Бойко.

После перерыва ЛНЗ пытался сравнять счет, однако команда из Черкас пропустила ещё один мяч. На 69-й минуте Денис Ндукве реализовал свой шанс и, вероятно, убил интригу в матче.

ВИДЕО. Интриги не будет? Верес увеличил счет в матче с ЛНЗ