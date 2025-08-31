Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.

Пресс-служба горняков опубликовала фото из прошлого: Анатолий Трубин и Георгий Судаков в спортивных костюмах Шахтера.

Пост Шахтера в соцсетях подписан так: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них».

За карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

ФОТО. Трубин и Судаков. Шахтер: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них»