Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Трубин и Судаков. Шахтер: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них»
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 13:47 | Обновлено 31 августа 2025, 13:48
178
2

ФОТО. Трубин и Судаков. Шахтер: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них»

Судаков перешел в португальский клуб, где уже играет Трубин

31 августа 2025, 13:47 | Обновлено 31 августа 2025, 13:48
178
2
ФОТО. Трубин и Судаков. Шахтер: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них»
ФК Шахтер. Анатолий Трубин и Георгий Судаков

Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.

Пресс-служба горняков опубликовала фото из прошлого: Анатолий Трубин и Георгий Судаков в спортивных костюмах Шахтера.

Пост Шахтера в соцсетях подписан так: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них».

За карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

ФОТО. Трубин и Судаков. Шахтер: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них»

По теме:
Легенда АПЛ и Лестера перейдет к новичку Серии А. Фабрицио подтвердил
ВИДЕО. От юниора до лидера Шахтера. Как менялся Судаков с 2017 по 2025
СУДАКОВ: «Буду грустить по пацанам. Особенно по Коле и по грузину»
Бенфика трансферы видео фото аренда игрока Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Георгий Судаков Анатолий Трубин
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30 августа 2025, 22:10 25
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025

Марта в трех сетах виграла у Диан Парри в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке

Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Футбол | 31 августа 2025, 10:10 14
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»

Владимир Шаран считает, что команда Александра Шовковского находится в яме

УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен
Футбол | 30.08.2025, 20:10
УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен
УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен
Райо Вальекано – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31.08.2025, 13:43
Райо Вальекано – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Райо Вальекано – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Футбол | 31.08.2025, 00:07
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Trishovich
''Забирайте назад це палєно ''-Руі Кошта про Судака тихохода
Ответить
0
Trishovich
Два гея на фото
Ответить
0
Популярные новости
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
Андердоги выбили двукратных чемпионов. Определен первый участник 1/4 ЧМ
Андердоги выбили двукратных чемпионов. Определен первый участник 1/4 ЧМ
29.08.2025, 16:15
Волейбол
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 71
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем