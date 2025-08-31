ФОТО. Трубин и Судаков. Шахтер: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них»
Судаков перешел в португальский клуб, где уже играет Трубин
Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».
За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.
Пресс-служба горняков опубликовала фото из прошлого: Анатолий Трубин и Георгий Судаков в спортивных костюмах Шахтера.
Пост Шахтера в соцсетях подписан так: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них».
За карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.
🧡 Добре подбайте про них, @SLBenfica @slbenfica_en! 🙏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 31, 2025
Анатолій Трубін ⚒️ Георгій Судаков#Shakhtar #Benfica pic.twitter.com/Yvfcf0m7mB
