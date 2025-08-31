Владимир ШАРАН: «После игры с Шахтером Нестеренко не уволят»

Сегодня, 31 августа, в рамках 4-го тура УПЛ во Львове сойдутся вторая и третья команды прошлого чемпионата «Александрия» и «Шахтер» соответственно. Чего ждать от этой встречи ексклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник сборной Украины Владимир Шаран.

– Несмотря на провальный старт александрийцев, этот матч после «Динамо» – «Полесье» можно назвать вторым центральным в туре, – сказал Шаран. – В этой встрече «Александрия», хоть она практически полностью изменилась, попытается доказать не случайность второго места в прошлом сезоне УПЛ. «Шахтер» является раздражителем для любой команды в УПЛ, поэтому настрой у подопечных Кирилла Нестеренко будет максимальным, ведь они, по сути, две недели целенаправленно готовились к этому противостоянию.

Хотя трудно сказать, каким этот настрой будет у «горняков», которые в мид-уик провели сложный матч в Лиге конференций против «Серветта». Не стоит забывать и тот факт, что сейчас у Арды Турана много травмированных, ушел Георгий Судаков. Так что авторитетному сопернику будет непросто взять в этой игре максимум.

Впрочем, я все-таки склоняюсь к тому, что донетчане выиграют в один мяч. 2:1. Повлияет ли этот результат на отставку главного тренера «Александрии»? Уверен, что нет. Хорошо зная Сергея Кузьменко, могу сказать, что после этого матча никакого увольнения Кирилла Нестеренко не состоится, а дальше будет видно.