  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 августа
31 августа 2025, 06:35 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 31 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Динамо – Полесье

Ggbet 1.58 – 4.25 – 6.05

18:00 Шахтер – Александрия

Ggbet 1.17 – 7.30– 23.00

18:30 Ливерпуль – Арсенал

Ggbet 2.36 – 3.49 – 3.17

22:30 Райо Вальекано – Барселона

Ggbet 7.37 – 5.48 – 1.43

03:00 Сиэтл Саундерс – Интер Майами

Ggbet 2.32 – 3.60 – 2.76

