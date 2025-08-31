СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 31 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Динамо – Полесье
18:00 Шахтер – Александрия
18:30 Ливерпуль – Арсенал
22:30 Райо Вальекано – Барселона
03:00 Сиэтл Саундерс – Интер Майами
