Судаков – игрок Бенфики. Статистика и достижения украинского хавбека

22-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков официально стал игроком лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила примерно 27 миллионов евро.

Всю профессиональную карьеру Судаков провел в составе «горняков», за которых провел 148 матчей, забил 35 голов, отдал 26 результативных передач и завоевал 4 трофея: два чемпионата и два Кубка Украины.

На международном уровне за сборную Украины Георгий дебютировал 23 мая 2021 года в встрече против Бахрейна (1:1). С тех пор он сыграл 29 матчей за национальную команду, отличившись 3 голами и 6 ассистами.

Переход украинского хавбека в ряды «орлов» вошел в список самых дорогих продаж в истории «Шахтера», а также в рейтинг самых дорогих трансферов украинского футбола.