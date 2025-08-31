Яремчук обратился к Судакову после перехода хавбека в Бенфику
Форвард сборной Украины пожелал Георгию удачи
Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук в своем Instagram обратился к полузащитнику Георгию Судакову, который перебрался в «Бенфику» из донецкого «Шахтера»:
«Удачи тебе в этом большом клубе», – написал Роман.
Яремчук выступал за в сезоне 2021/22. За 47 матчей в составе португальского луба он отличился 9 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.
В прошедшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
Ранее «Бенфика» без Судакова и Трубина одолела «Алверку».
