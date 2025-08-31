Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
31 августа 2025, 02:57 | Обновлено 31 августа 2025, 02:58
Стала известна оценка Довбика за матч с Пизой

Украинский нападающий вышел на поле на 73-й минуте

Стала известна оценка Довбика за матч с Пизой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 30 августа, состоялся матч второго тура итальянской Серии А между «Пизой» и римской «Ромой».

Встречу принимал «Арена Гарибальди» в Пизе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости из Рима добыли победу со счетом 0:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел на поле на 73-й минуте, результативными действиями не отличился Статистические порталы SofaSCore и WhoScored оценили игр украинца в 6.5 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал аргентинский вингер гостей Матиас Суле. На его счету один забитый мяч и оценки 8.6 и 9.1 соответственно.

Артем Довбик Рома Рим Пиза Серия A чемпионат Италии по футболу оценки WhoScored SofaScore Матиас Суле
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

