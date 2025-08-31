Стала известна оценка Довбика за матч с Пизой
Украинский нападающий вышел на поле на 73-й минуте
В субботу, 30 августа, состоялся матч второго тура итальянской Серии А между «Пизой» и римской «Ромой».
Встречу принимал «Арена Гарибальди» в Пизе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Гости из Рима добыли победу со счетом 0:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел на поле на 73-й минуте, результативными действиями не отличился Статистические порталы SofaSCore и WhoScored оценили игр украинца в 6.5 баллов.
Лучшим по версии обоих порталов стал аргентинский вингер гостей Матиас Суле. На его счету один забитый мяч и оценки 8.6 и 9.1 соответственно.
