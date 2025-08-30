Возвращение в старт. Хаби Алонсо выбрал состав Реала на матч с Мальоркой
Поединок стартует в 22:30
В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.
Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.
Хаби Алонсо выбрал стартовый состав «Реала» на этот матч. В стартовую обойму «бланкос» вернулся Винисиус Жуниор, который в прошлый раз остался в запасе.
Украинский вратарь Андрей Лунин в очередной раз уступил место Тибо Куртуа.
