Возвращение в старт. Хаби Алонсо выбрал состав Реала на матч с Мальоркой

В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Хаби Алонсо выбрал стартовый состав «Реала» на этот матч. В стартовую обойму «бланкос» вернулся Винисиус Жуниор, который в прошлый раз остался в запасе.

Украинский вратарь Андрей Лунин в очередной раз уступил место Тибо Куртуа.