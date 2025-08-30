Возвращение в старт. Хаби Алонсо выбрал состав Реала на матч с Мальоркой

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 августа 2025, 21:40 | Обновлено 30 августа 2025, 22:35
Поединок стартует в 22:30

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Хаби Алонсо выбрал стартовый состав «Реала» на этот матч. В стартовую обойму «бланкос» вернулся Винисиус Жуниор, который в прошлый раз остался в запасе.

Украинский вратарь Андрей Лунин в очередной раз уступил место Тибо Куртуа.

