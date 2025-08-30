Известна оценка Ярмолюка за матч с Сандерлендом

В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде.

Хозяева поля сумели вырвать победу со счетом 2:1.

Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру хавбека в 6.5 и 6.3 балла соответственно.

Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал бразильский нападающий «пчел» Игор Тиаго. Он провел на поле весь матч и отличился одним голом, а также получил оценки 7.9 и 7.8.