Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Ярмолюка за матч с Сандерлендом
Англия
30 августа 2025, 20:08 |
703
0

Известна оценка Ярмолюка за матч с Сандерлендом

Украинский полузащитник провел на поле весь матч

30 августа 2025, 20:08 |
703
0
Известна оценка Ярмолюка за матч с Сандерлендом
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля сумели вырвать победу со счетом 2:1.

Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру хавбека в 6.5 и 6.3 балла соответственно.

Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал бразильский нападающий «пчел» Игор Тиаго. Он провел на поле весь матч и отличился одним голом, а также получил оценки 7.9 и 7.8.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал топ-таланта МЮ за 40 миллионов
Вулвз – Эвертон – 2:3. Как Миколенко помог забить гол. Видеообзор матча
Наконец-то! Аморим сумел набрать больше очков в АПЛ, чем сыграть матчей
Егор Ярмолюк Игор Тиаго оценки WhoScored SofaScore Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Сандерленд Брентфорд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30 августа 2025, 07:59 81
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб

«Бенфика» может приобрести Михаила

Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Футбол | 30 августа 2025, 13:47 37
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо

Вингер Назар Волошин получит шанс сыграть против Франции и Азербайджана

Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Бокс | 30.08.2025, 01:32
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Пиза – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 30.08.2025, 20:38
Пиза – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Пиза – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 288
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Реалу придется преодолеть больше 7 тысяч км ради исторического матча в ЛЧ
Реалу придется преодолеть больше 7 тысяч км ради исторического матча в ЛЧ
28.08.2025, 20:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем