Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Евгений ХАЧЕРИДИ: «Ракицкий не помешал бы любой команде в Премьер-лиге»
Украина. Первая лига
30 августа 2025, 18:22 | Обновлено 30 августа 2025, 18:28
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Ракицкий не помешал бы любой команде в Премьер-лиге»

Новичок «Черноморца» рассказал о первом матче за клуб

ФК Черноморец. Евгений Хачериди

В матче четвертого тура Первой лиги «Черноморец» со счетом 1:0 обыграл ФК ЮКСА. В составе одесского клуба сыграл Евгений Хачериди. Футболист рассказал об эмоциях от возвращения в профессиональный футбол.

«Эмоции самые положительные, потому что долго не играл на профессиональном уровне в футбол. Я очень рад, что тренер, дал мне шанс. Я постараюсь не подвести команду, буду работать. У нас была сложная игра. ЮКСА достаточно неплохая команда. У них тоже были отличные моменты. У нас были хорошие выпады. Ну, слава Богу, что мы три очка вывезли.

Игра с Ракицким? Немного вспоминаем то, что было раньше. Ярослав очень качественный, можно сказать, очень сильный игрок. Я уверен, что он сейчас играл бы в любой команде в Премьер-лиге. Не мешал бы, и это было бы усиление команды. Да, ностальгия хорошая, хорошо меня приняли, поэтому я очень рад.

Впечатления от Первой лиги? Моя первая игра, ну как игра, один тайм, такой сложный футбол. Видно, что плюс-минус команды все одного уровня. Все дерутся, все стараются, все хотят выиграть. Так что таков тяжелый футбол.

Насколько сейчас готов? Приблизительно 60, наверное, 55-60 процентов. Я сегодня планировал на 15-20 минут, но тренер сказал: «Давай уже тайм». Немного еще сложновато, но я набираю немного форму. Уже с каждым днем ​​все лучше, лучше, лучше. Так что немного осталось, чтобы я набрал нормально, хорошей кондиции.

Сколько планирует играть Евгений Хачериди? Я не знаю, не знаю. Я благодарен тренерскому штабу, что они не смотрят на возраст. Они говорят: «Главное, чтобы было желание, желание и самоотдача». У меня это есть. Посмотрим», – сказал Евгений Хачериди.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Евгений Хачериди Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
