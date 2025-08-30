Челси занимает первое место по сумме проданных игроков этим летом
Очередным трансфером на выход стал переход Кристофера Нкунку в «Милан»
«Челси» был очень активен этим летом на трансферном рынке. Команда не только покупает новых футболистов, но и активно продает.
Очередным трансфером на выход стал Кристофер Нкунку, которого приобрел итальянский «Милан» за 37 млн евро.
Учитывая этот переход, суммарные продажи «пенсионеров» в летнее трансферное окно составили 313.5 млн евро. Это лучший результат среди всех команд.
Клубы, которые заработали больше всего на продажах этим летом
- 313.5 млн евро – Челси
- 237.1 млн евро – Борнмут
- 229.5 млн евро – Байер
- 219.5 млн евро – Ливерпуль
- 163.8 млн евро – Милан
Продажи Челси этим летом
- 56.0 млн евро – Нони Мадуэке (в Арсенал)
- 37.0 млн евро – Кристофер Нкунку (в Милан)
- 30.0 млн евро – Жоао Феликс (в Аль-Насру)
- 28.9 млн евро – Джордже Петрович (в Борнмут)
- 28.7 млн евро – Лесли Угочукву (в Бернли)
- 28.7 млн евро – Кирнан Дьюзбери-Холл (в Эвертон)
- 24.5 млн евро – Ренато Вейга (в Вильярреал)
- 23.0 млн евро – Армандо Бройя (в Бернли)
- 20.0 млн евро – Карни Чуквуэмека (в Боруссию Дортмунд)
- 14.5 млн евро – Матис Амугу (в Страсбург)
- 14.0 млн евро – Башир Гамфрис (в Бернли)
- 5.8 млн евро – Кепа Аррисабалага (в Арсенал)
- 2.4 млн евро – Маркус Беттинелли (в Манчестер Сити)
A deal has been agreed for Christopher Nkunku to go to AC Milan for a fee in the region of €40m which will take the Blues' income to over €300m 😯 Are Chelsea the best selling club in Europe? 🤑 pic.twitter.com/mj5F7qDm9O— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 28, 2025
