Челси занимает первое место по сумме проданных игроков этим летом

«Челси» был очень активен этим летом на трансферном рынке. Команда не только покупает новых футболистов, но и активно продает.

Очередным трансфером на выход стал Кристофер Нкунку, которого приобрел итальянский «Милан» за 37 млн евро.

Учитывая этот переход, суммарные продажи «пенсионеров» в летнее трансферное окно составили 313.5 млн евро. Это лучший результат среди всех команд.

Клубы, которые заработали больше всего на продажах этим летом

313.5 млн евро – Челси 237.1 млн евро – Борнмут 229.5 млн евро – Байер 219.5 млн евро – Ливерпуль 163.8 млн евро – Милан

Продажи Челси этим летом

56.0 млн евро – Нони Мадуэке (в Арсенал)

37.0 млн евро – Кристофер Нкунку (в Милан)

30.0 млн евро – Жоао Феликс (в Аль-Насру)

28.9 млн евро – Джордже Петрович (в Борнмут)

28.7 млн евро – Лесли Угочукву (в Бернли)

28.7 млн евро – Кирнан Дьюзбери-Холл (в Эвертон)

24.5 млн евро – Ренато Вейга (в Вильярреал)

23.0 млн евро – Армандо Бройя (в Бернли)

20.0 млн евро – Карни Чуквуэмека (в Боруссию Дортмунд)

14.5 млн евро – Матис Амугу (в Страсбург)

14.0 млн евро – Башир Гамфрис (в Бернли)

5.8 млн евро – Кепа Аррисабалага (в Арсенал)

2.4 млн евро – Маркус Беттинелли (в Манчестер Сити)