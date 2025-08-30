Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси занимает первое место по сумме проданных игроков этим летом
Англия
30 августа 2025, 14:18 |
329
1

Челси занимает первое место по сумме проданных игроков этим летом

Очередным трансфером на выход стал переход Кристофера Нкунку в «Милан»

30 августа 2025, 14:18 |
329
1
Челси занимает первое место по сумме проданных игроков этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

«Челси» был очень активен этим летом на трансферном рынке. Команда не только покупает новых футболистов, но и активно продает.

Очередным трансфером на выход стал Кристофер Нкунку, которого приобрел итальянский «Милан» за 37 млн евро.

Учитывая этот переход, суммарные продажи «пенсионеров» в летнее трансферное окно составили 313.5 млн евро. Это лучший результат среди всех команд.

Клубы, которые заработали больше всего на продажах этим летом

  1. 313.5 млн евро – Челси
  2. 237.1 млн евро – Борнмут
  3. 229.5 млн евро – Байер
  4. 219.5 млн евро – Ливерпуль
  5. 163.8 млн евро – Милан

Продажи Челси этим летом

  • 56.0 млн евро – Нони Мадуэке (в Арсенал)
  • 37.0 млн евро – Кристофер Нкунку (в Милан)
  • 30.0 млн евро – Жоао Феликс (в Аль-Насру)
  • 28.9 млн евро – Джордже Петрович (в Борнмут)
  • 28.7 млн евро – Лесли Угочукву (в Бернли)
  • 28.7 млн евро – Кирнан Дьюзбери-Холл (в Эвертон)
  • 24.5 млн евро – Ренато Вейга (в Вильярреал)
  • 23.0 млн евро – Армандо Бройя (в Бернли)
  • 20.0 млн евро – Карни Чуквуэмека (в Боруссию Дортмунд)
  • 14.5 млн евро – Матис Амугу (в Страсбург)
  • 14.0 млн евро – Башир Гамфрис (в Бернли)
  • 5.8 млн евро – Кепа Аррисабалага (в Арсенал)
  • 2.4 млн евро – Маркус Беттинелли (в Манчестер Сити)
По теме:
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Трансфер Вольтемаде стал третьим самым дорогим среди немецких игроков
Неожиданные условия. Галатасарай планирует подписать голкипера ПСЖ
Милан трансферы Челси трансферы АПЛ Кристофер Нкунку финансы статистика Борнмут Байер Ливерпуль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
Футбол | 30 августа 2025, 09:51 11
ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»

Владислав верит в успех украинских клубов в еврокубках

Наставник Жироны рассказал о состоянии Цыганкова и вспомнил о Крапивцове
Футбол | 30 августа 2025, 14:09 1
Наставник Жироны рассказал о состоянии Цыганкова и вспомнил о Крапивцове
Наставник Жироны рассказал о состоянии Цыганкова и вспомнил о Крапивцове

Мичел подтвердил, что некоторые игроки каталонской команды травмированы

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30.08.2025, 07:59
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29.08.2025, 14:53
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Нарешті Челсі позбувається непотрібних гравців
Ответить
0
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 26
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
28.08.2025, 13:46 23
Хоккей
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 122
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем