Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА – Черноморец – 0:1. Как сыграл Хачериди. Видео гола и обзор матча
Первая лига
ЮКСА
29.08.2025 13:00 – FT 0 : 1
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
30 августа 2025, 13:54 | Обновлено 30 августа 2025, 14:32
416
2

ЮКСА – Черноморец – 0:1. Как сыграл Хачериди. Видео гола и обзор матча

Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» провел первый матч за новый клуб

30 августа 2025, 13:54 | Обновлено 30 августа 2025, 14:32
416
2
ЮКСА – Черноморец – 0:1. Как сыграл Хачериди. Видео гола и обзор матча
ФК Черноморец

В пятницу, 29 августа, в Первой лиге прошли стартовые матчи четвертого тура. ЮКСА на своем поле сыграла с «Черноморцем».

Гости вышли вперед на 43-й минуте. Автором гола стал Алексей Хобленко.

После перерыва на поле в составе «Черноморца» вышел Евгений Хачериди. Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины провел первый матч на профессиональном уровне после долгой паузы.

Гол Хобленко так и остался единственным в матче. «Черноморец» вышел на первое место турнирной таблицы.

Первая лига. 4-й тур, 29 августа. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – «Черноморец» – 0:1

Гол: Хобленко, 43

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

43’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дмитрий Сабиев (ЮКСА).
По теме:
Помог стандарт. Твердохлеб открыл счет в матче Кривбасс – Оболонь
Полузащитник Динамо получил дебютный вызов в национальную сборную
Первая лига. Буковина в матче четвертого тура обыграла Викторию
Евгений Хачериди чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины дебют Алексей Хобленко ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданные условия. Галатасарай планирует подписать голкипера ПСЖ
Футбол | 30 августа 2025, 14:25 1
Неожиданные условия. Галатасарай планирует подписать голкипера ПСЖ
Неожиданные условия. Галатасарай планирует подписать голкипера ПСЖ

Турецкий клуб заберет Доннарумму бесплатно, ПСЖ получит процент от следующей продажи

ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
Футбол | 29 августа 2025, 19:41 7
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера

Керем Актюркоглу отправился в турецкий «Фенербахче»

ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
Футбол | 30.08.2025, 09:51
ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30.08.2025, 08:39
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Футбол | 29.08.2025, 21:53
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
с почином, Хач! добро пожаловать! 
Ответить
0
Battersea
Вау! Без КК)))
Ответить
0
Популярные новости
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
АНБЕР: «Усику было бы очень сложно, этот боксер мастерский, умный»
АНБЕР: «Усику было бы очень сложно, этот боксер мастерский, умный»
28.08.2025, 23:44 1
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 22
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 122
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем