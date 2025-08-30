ЮКСА – Черноморец – 0:1. Как сыграл Хачериди. Видео гола и обзор матча
Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» провел первый матч за новый клуб
В пятницу, 29 августа, в Первой лиге прошли стартовые матчи четвертого тура. ЮКСА на своем поле сыграла с «Черноморцем».
Гости вышли вперед на 43-й минуте. Автором гола стал Алексей Хобленко.
После перерыва на поле в составе «Черноморца» вышел Евгений Хачериди. Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины провел первый матч на профессиональном уровне после долгой паузы.
Гол Хобленко так и остался единственным в матче. «Черноморец» вышел на первое место турнирной таблицы.
Первая лига. 4-й тур, 29 августа. Буча, стадион «Юбилейный»
ЮКСА – «Черноморец» – 0:1
Гол: Хобленко, 43
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турецкий клуб заберет Доннарумму бесплатно, ПСЖ получит процент от следующей продажи
Керем Актюркоглу отправился в турецкий «Фенербахче»