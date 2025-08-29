Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дебют Хачериди. Черноморец обыграл ФК ЮКСА в стартовом матче 4-го тура
Первая лига
ЮКСА
29.08.2025 13:00 – FT 0 : 1
Черноморец
Украина. Первая лига
29 августа 2025, 15:14 | Обновлено 29 августа 2025, 15:16
1183
0

Дебют Хачериди. Черноморец обыграл ФК ЮКСА в стартовом матче 4-го тура

Экс-игрок сборной Украины провел первый матч за новый клуб

ФК ЮКСА

В пятницу, 29 августа, в Первой лиге стартовала игровая программа четвертого тура. ЮКСА на своем поле сыграла с «Черноморцем».

Гости открыли счет на 43-й минуте. Автором гола стал Алексей Хобленко.

После перерыва на поле в составе одесского клуба вышел Евгений Хачериди. Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины провел первый матч на профессиональном уровне после долгой паузы.

Гол Хобленко так и остался единственным в матче. «Черноморец» вышел на первое место турнирной таблицы.

Первая лига. 4-й тур, 29 августа. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА – «Черноморец» – 0:1

Гол: Хобленко, 43

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

43’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дмитрий Сабиев (ЮКСА).
Сергей Турчак
