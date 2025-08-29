Дебют Хачериди. Черноморец обыграл ФК ЮКСА в стартовом матче 4-го тура
Экс-игрок сборной Украины провел первый матч за новый клуб
В пятницу, 29 августа, в Первой лиге стартовала игровая программа четвертого тура. ЮКСА на своем поле сыграла с «Черноморцем».
Гости открыли счет на 43-й минуте. Автором гола стал Алексей Хобленко.
После перерыва на поле в составе одесского клуба вышел Евгений Хачериди. Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины провел первый матч на профессиональном уровне после долгой паузы.
Гол Хобленко так и остался единственным в матче. «Черноморец» вышел на первое место турнирной таблицы.
Первая лига. 4-й тур, 29 августа. Буча, стадион «Юбилейный»
ЮКСА – «Черноморец» – 0:1
Гол: Хобленко, 43
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
