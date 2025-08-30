У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оказался в затруднительном положении из-за выхода в основной этап Лиги Европы израильского «Маккаби» из Тель-Авива, который в раунде плей-офф квалификации прошел чемпиона Украины «Динамо».

По данным авторитетного издания The Times, «европейские клубы оказывают давление на УЕФА, поскольку не хотят встречаться с израильской командой в континентальных соревнованиях».

Более того, как поясняет источник, «клубы спрашивают УЕФА, существует ли процедура, которая позволила бы им избежать матча с «Маккаби» из Тель-Авива». В статье также говорится о том, что среди европейских клубов «нарастает беспокойство по поводу участия израильских клубов и национальной сборной в турнирах УЕФА, несмотря на продолжающуюся войну в секторе Газа».

Источники в УЕФА уточнили, что официальной заявки от кого-либо к ним не поступало, и что не существует процедур, позволяющих клубам отказаться от игры с «Маккаби» из Тель-Авива. Однако, несмотря на это, определенные опасения в саботаже матчей основного этапа Лиги Европы сохраняются, так как против «Маккаби» предстоит сыграть «Динамо» Загреб, «Астон Вилле», «Лиону», ПАОКу, «Мидтъюлланду», «Фрайбургу», «Болонье» и «Штутгарту».

Не исключается также, что на матчах против израильтян могут произойти беспорядки среди болельщиков.