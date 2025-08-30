Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Колос – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Колос Ковалевка
30.08.2025 15:30 - : -
Эпицентр
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 11:22 |
Колос – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 4-го тура УПЛ состоится 30 августа в 15:30

УПЛ

В субботу, 30 августа, в 15:30 состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Колос» и «Эпицентр».

Команды встретятся на Колос в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Денис Резников из Камянского.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Колос – Эпицентр
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Эпицентр Каменец-Подольский смотреть онлайн
