Колос Ковалевка

В субботу, 30 августа, в 15:30 состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Колос» и «Эпицентр».

Команды встретятся на Колос в Ковалевке.

Обслуживать матч будет арбитр Денис Резников из Камянского.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Колос – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция