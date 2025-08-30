Коуч Кудровки: «Не хочется терять победу на последних секундах»

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов поделился эмоциями после игры своей команды в 4 туре Украинской Премьер-лиги, где они сыграли в ничью с львовскими «Карпатами» (2:2).

– Впечатления от игры? Наверное, это разорение. Не охота терять победу на последних секундах. Но игрой мы удовлетворены, в частности, первым таймом. По-видимому, все думали, что против Карпат мы сыграем в закрытый футбол. Мы пытались действовать с высокой линией обороны, в переходных фазах, с прессингом. Забили очень хорошие и качественные голы.

Возможно, потеряли многие эмоции в первом тайме. Особо чувствую это по себе. В перерыве говорили ребятам, что преимущество у одного игрока и преимущество в два мяча – это скользкий счет. Мы знаем, что Карпаты – боевая команда. Так сложилось исторически. Они будут биться до конца, невзирая на численное меньшинство. Все так и вышло. Важно было не удержать счет, а играть на мяче больше, разыгрывать лишнего футболиста, но играть больше вперед. Несколько неправильно ребята поняли. Начали контролировать мяч, но играли обратно на Антона Яшкова. А потом шло высокое давление от соперника, и мы били мяч вперед. Однако я благодарен ребятам.

Карпаты забили один гол, возникло психологическое преимущество. Хотели сыграть в три центральных защитника, закрыть все коридоры, ведь Карпаты в последнее время играют очень вертикальный футбол и доставляют мячи сразу в третью зону. Хотели сыграть на каблуке. По-видимому, потеряли много физических качеств и не выходили качественно в атаку.

Не угадали со всеми заменами. Только посмотрел повтор гола на последних секундах… Вышедший на замену игрок не доработал в своем полуфланге.

– Вы сказали об очень вертикальном футболе Карпат. Имеете в виду в этом сезоне?

– Да. Они выходят в атаку пятью игроками, разыгрывающими мячи с четырьмя игроками и одним опорником. Даже если посмотреть WyScout… Центральные защитники много начинают вертикальных атак. Если в команде есть мобильные игроки, которые навязывают борьбу, играют друг в друга… Это стиль футбола.

– Играют ли Карпаты в особый футбол, не присущий другим командам УПЛ?

– Не хочу [комментировать] слова коллеги. Они играют, как они тренируются, как они видят. Мы тоже можем сказать, что играем в особый футбол. Но мы выходим и играем для болельщиков. Пытаемся играть на мяче, использовать быстрые атаки, вертикальность. Не только между линиями играть. Для этого нужно много качественных игроков. Особенно это футбол – пусть специалисты анализируют.