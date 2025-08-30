ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила невероятной фигурой

Анастасия Конопля, жена правого защитника «Шахтера» Юхима Конопли, опубликовала новое фото из спортзала, продемонстрировав стройную и подтянутую фигуру.

Она регулярно тренируется, придерживается правильного питания, не курит и не употребляет алкоголь, благодаря чему поддерживает отличную физическую форму.

Подписчики отмечают, что Анастасия выглядит гармонично и женственно, а ее фигура — пример для подражания.

Она доказывает, что ежедневная работа над собой приносит впечатляющие результаты.