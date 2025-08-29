Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нет права на ошибку. Байер рассматривает вариант увольнения тен Хага
Германия
29 августа 2025, 22:37 | Обновлено 29 августа 2025, 22:44
810
1

Нет права на ошибку. Байер рассматривает вариант увольнения тен Хага

Руководство недовольно игрой собственного клуба

29 августа 2025, 22:37 | Обновлено 29 августа 2025, 22:44
810
1
Нет права на ошибку. Байер рассматривает вариант увольнения тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Руководство леверкузенского «Байера» рассматривает вариант увольнения главного тренера Эрика тен Хага в случае поражения во втором туре Бундеслиги.

Функционеры разочарованы стартовым матчем «Байера» в немецкой лиге: команда показала посредственную игру, уступив «Хоффенхайму» со счетом 2:1.

Эрик возглавил немецкую команду летом 2025 года после восьми месяцев без работы.

Во главе «Байера» тренер провел два матча: победу в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0) и поражение от «Хоффенхайма» в Бундеслиге (1:2).

Следующий поединок в чемпионате Германии «Байер» проведет в гостях 30 августа против «Вердера». Матч начнется в 16.30 по киевскому времени.

По теме:
Ждали 14 лет. В Бундеслиге определился победитель Гамбургского дерби
Получил мало времени. Нюрнберг со Степановым сыграл вничью в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд отдала почти 23 млн за нападающего из АПЛ
Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Эрик тен Хаг расторжение контракта Вердер
Андрей Витренко Источник: Bild
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29 августа 2025, 08:29 0
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»

Марко Лазетич заговорил о войне в Украине

Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29 августа 2025, 00:36 106
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций

Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень

Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 29.08.2025, 21:02
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Футбол | 29.08.2025, 19:23
Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Довбик уже не нужен. Вильярреал нашел нового форварда
Футбол | 29.08.2025, 22:56
Довбик уже не нужен. Вильярреал нашел нового форварда
Довбик уже не нужен. Вильярреал нашел нового форварда
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Та дайте ж шанс людині) Постраждайте ще декілька матчів, а вже потім ухвалюйте рішення
Ответить
+1
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 2
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 9
Бокс
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 22
Футбол
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
27.08.2025, 17:51 2
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем