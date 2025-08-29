Нет права на ошибку. Байер рассматривает вариант увольнения тен Хага
Руководство недовольно игрой собственного клуба
Руководство леверкузенского «Байера» рассматривает вариант увольнения главного тренера Эрика тен Хага в случае поражения во втором туре Бундеслиги.
Функционеры разочарованы стартовым матчем «Байера» в немецкой лиге: команда показала посредственную игру, уступив «Хоффенхайму» со счетом 2:1.
Эрик возглавил немецкую команду летом 2025 года после восьми месяцев без работы.
Во главе «Байера» тренер провел два матча: победу в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0) и поражение от «Хоффенхайма» в Бундеслиге (1:2).
Следующий поединок в чемпионате Германии «Байер» проведет в гостях 30 августа против «Вердера». Матч начнется в 16.30 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марко Лазетич заговорил о войне в Украине
Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень