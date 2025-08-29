Нет права на ошибку. Байер рассматривает вариант увольнения тен Хага

Руководство леверкузенского «Байера» рассматривает вариант увольнения главного тренера Эрика тен Хага в случае поражения во втором туре Бундеслиги.

Функционеры разочарованы стартовым матчем «Байера» в немецкой лиге: команда показала посредственную игру, уступив «Хоффенхайму» со счетом 2:1.

Эрик возглавил немецкую команду летом 2025 года после восьми месяцев без работы.

Во главе «Байера» тренер провел два матча: победу в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0) и поражение от «Хоффенхайма» в Бундеслиге (1:2).

Следующий поединок в чемпионате Германии «Байер» проведет в гостях 30 августа против «Вердера». Матч начнется в 16.30 по киевскому времени.