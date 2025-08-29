Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Превзошли xG в 10 раз. Статистика матча Фиорентина – Полесье
Лига конференций
29 августа 2025, 21:50 | Обновлено 29 августа 2025, 22:01
192
0

Превзошли xG в 10 раз. Статистика матча Фиорентина – Полесье

Несмотря на сумасшедший старт житомирской команды, «фиалки» полностью взяли игру под контроль

29 августа 2025, 21:50 | Обновлено 29 августа 2025, 22:01
192
0
Превзошли xG в 10 раз. Статистика матча Фиорентина – Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine

«Полесье» превзошло ожидаемое количество голов в 10 раз: несмотря на показатель xG 0.21, команда забила два гола.

28 августа состоялся ответный матч раунда Q4 Лиги конференций между командами «Фиорентина» и «Полесье». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. По итогам двух матчей (3:6) «волки» вылетели из соревнования и проведут сезон без еврокубков.

Статистика

Фиорентина – Полесье

  • Владение мячом: 58% – 42%
  • Ожидаемые голы (xG): 2.91 – 0.21
  • Большие шансы: 5 – 2
  • Удары по воротам: 13 – 4
  • Удары в створ ворот: 6 – 4
  • Сейвы: 3 – 3
  • Угловые: 6 – 1
  • Фолы: 3 – 16
  • Передачи: 537 – 345
  • Точность передач: 84% – 79%
  • Штрафные удары: 15 – 3
  • Офсайды: 3 – 1
  • Желтые карточки: 0 – 2

По теме:
ФОТО. Шепелев представлен игроком Полесья, определен его игровой номер
ФОТО. Велетень представлен как футболист Полесья. Какой игровой номер?
Бенфика, ФКСБ и Хайдук лидируют по посещаемости в еврокубках 25/26
Фиорентина статистика Полесье Житомир Лига конференций Фиорентина - Полесье показатель xG
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки
Футбол | 29 августа 2025, 20:02 14
Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки
Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки

Команда Лупашко до сих пор без побед в УПЛ, но болельщиков развлекает по полной

Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Футбол | 29 августа 2025, 06:25 133
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера

Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов

Лечче – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 29.08.2025, 21:01
Лечче – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лечче – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29.08.2025, 14:53
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29.08.2025, 00:36
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 2
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 27
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем