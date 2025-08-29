Лига конференций29 августа 2025, 21:50 | Обновлено 29 августа 2025, 22:01
192
0
Превзошли xG в 10 раз. Статистика матча Фиорентина – Полесье
Несмотря на сумасшедший старт житомирской команды, «фиалки» полностью взяли игру под контроль
29 августа 2025, 21:50 | Обновлено 29 августа 2025, 22:01
192
0
«Полесье» превзошло ожидаемое количество голов в 10 раз: несмотря на показатель xG 0.21, команда забила два гола.
28 августа состоялся ответный матч раунда Q4 Лиги конференций между командами «Фиорентина» и «Полесье». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. По итогам двух матчей (3:6) «волки» вылетели из соревнования и проведут сезон без еврокубков.
Статистика
Фиорентина – Полесье
- Владение мячом: 58% – 42%
- Ожидаемые голы (xG): 2.91 – 0.21
- Большие шансы: 5 – 2
- Удары по воротам: 13 – 4
- Удары в створ ворот: 6 – 4
- Сейвы: 3 – 3
- Угловые: 6 – 1
- Фолы: 3 – 16
- Передачи: 537 – 345
- Точность передач: 84% – 79%
- Штрафные удары: 15 – 3
- Офсайды: 3 – 1
- Желтые карточки: 0 – 2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 августа 2025, 20:02 14
Команда Лупашко до сих пор без побед в УПЛ, но болельщиков развлекает по полной
Футбол | 29 августа 2025, 06:25 133
Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов
Футбол | 29.08.2025, 21:01
Футбол | 29.08.2025, 14:53
Футбол | 29.08.2025, 00:36
Комментарии 0
Популярные новости
27.08.2025, 19:15 18
28.08.2025, 00:16 23
28.08.2025, 19:47 9
28.08.2025, 00:02 2
27.08.2025, 19:47 6
28.08.2025, 00:10 7
28.08.2025, 07:12 27
28.08.2025, 14:30 31