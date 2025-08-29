Превзошли xG в 10 раз. Статистика матча Фиорентина – Полесье

«Полесье» превзошло ожидаемое количество голов в 10 раз: несмотря на показатель xG 0.21, команда забила два гола.

28 августа состоялся ответный матч раунда Q4 Лиги конференций между командами «Фиорентина» и «Полесье». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. По итогам двух матчей (3:6) «волки» вылетели из соревнования и проведут сезон без еврокубков.

Статистика

Фиорентина – Полесье