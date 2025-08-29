Арина Соболенко – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 30 августа канадская теннисистка Лейла Фернандес (WTA 30) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде канадка поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на арене имени Луи Армстронга. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Лейлы.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Элизе Мертенс, либо против Кристины Букши.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА