Арина Соболенко – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2025
В ночь на 30 августа канадская теннисистка Лейла Фернандес (WTA 30) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В третьем раунде канадка поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на арене имени Луи Армстронга. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Лейлы.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Элизе Мертенс, либо против Кристины Букши.
