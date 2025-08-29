Украина. Премьер лига29 августа 2025, 17:08 | Обновлено 29 августа 2025, 17:33
116
0
ВИДЕО. Гол престижа? Полтава сократила отставание в счете против Зари
Николай Бужин сумел успешно сыграть на добивании
29 августа 2025, 17:08 | Обновлено 29 августа 2025, 17:33
116
0
В пятницу, 29 августа, состоялся матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».
Команды сыграли на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 75-й минуте «Полтава» сумела сократить отставание в счете – результативный удар на свой счет записал Николай Бужин.
ГОЛ, 1:4! Бужин, 75 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 августа 2025, 19:47 9
Вечером 28 августа состоялась компьютерная жеребьевка ЛЧ
Футбол | 29 августа 2025, 09:42 16
Юрий Шелепницкий поделился мнением об игре киевской команды в Лиге Европы
Футбол | 29.08.2025, 16:31
Бокс | 29.08.2025, 08:33
Футбол | 29.08.2025, 14:53
Комментарии 0
Популярные новости
28.08.2025, 22:17 25
28.08.2025, 00:10 7
29.08.2025, 00:36 122
27.08.2025, 19:47 6
27.08.2025, 17:51 2
28.08.2025, 00:02 1
28.08.2025, 11:02 21
29.08.2025, 07:11 3