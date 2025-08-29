Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Гол престижа? Полтава сократила отставание в счете против Зари
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 17:08 | Обновлено 29 августа 2025, 17:33
ВИДЕО. Гол престижа? Полтава сократила отставание в счете против Зари

Николай Бужин сумел успешно сыграть на добивании

СК Полтава

В пятницу, 29 августа, состоялся матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».

Команды сыграли на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

На 75-й минуте «Полтава» сумела сократить отставание в счете – результативный удар на свой счет записал Николай Бужин.

ГОЛ, 1:4! Бужин, 75 мин

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Заря Луганск Полтава - Заря видео голов и обзор
Николай Титюк
