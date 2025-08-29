САЛЕНКО: «Пора все менять. Убрать Шовковского, отпустить Буяльского»

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о результатах подопечных Александра Шовковского после того, как «бело-синяя» команда вылетела из Лиги Европы:

– Исходя из того, насколько команда сейчас разбалансирована, чего следует ожидать от «Динамо» в Лиге конференций?

– Ничего ждать не надо. Настало самое подходящее время все кардинально изменить. Ванат ушел, Ярмоленко завершает. Буяльского нужно отпускать. Надо перетряхнуть команду, добавить свежей крови. Конечно, сейчас война и тяжело приглашать квалифицированных и недорогих футболистов.

Однако работает клубная структура, на подходе, поверьте мне, игроки есть. И если тренерский штаб до этого самостоятельно не дошел, нужно его убирать и приглашать новых людей. Руководству клуба, Игорю Суркису, пора принять такой результат и с ним принять соответствующее решение.

– Шовковский, по вашему мнению, себя в «Динамо» исчерпал?

– Не столько исчерпал, сколько не выполнил поставленную задачу. Команда боролась за выход в Лигу чемпионов, соперники были полностью проходимы, а на выходе имеем Лигу конференций. Новый тренер принесет не только свое видение игры. При нем эти же футболисты будут сразу выглядеть по-другому.

Будет эмоциональный всплеск, каждый захочет себя проявить, обрести место в основном составе. На этом фоне создать новый скелет, вокруг которого можно формировать боеспособную команду. В текущем сезоне наиграть футболистов, чтобы в следующем уже бороться за место в Лиге чемпионов. По-другому в футболе никак, – считает Саленко.