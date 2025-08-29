Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САЛЕНКО: «Пора все менять. Убрать Шовковского, отпустить Буяльского»
Лига Европы
29 августа 2025, 17:20 |
843
3

САЛЕНКО: «Пора все менять. Убрать Шовковского, отпустить Буяльского»

Легендарный игрок «бело-синих» считает, что киевскому клубу необходимы кардинальные изменения

29 августа 2025, 17:20 |
843
3
САЛЕНКО: «Пора все менять. Убрать Шовковского, отпустить Буяльского»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о результатах подопечных Александра Шовковского после того, как «бело-синяя» команда вылетела из Лиги Европы:

– Исходя из того, насколько команда сейчас разбалансирована, чего следует ожидать от «Динамо» в Лиге конференций?

– Ничего ждать не надо. Настало самое подходящее время все кардинально изменить. Ванат ушел, Ярмоленко завершает. Буяльского нужно отпускать. Надо перетряхнуть команду, добавить свежей крови. Конечно, сейчас война и тяжело приглашать квалифицированных и недорогих футболистов.

Однако работает клубная структура, на подходе, поверьте мне, игроки есть. И если тренерский штаб до этого самостоятельно не дошел, нужно его убирать и приглашать новых людей. Руководству клуба, Игорю Суркису, пора принять такой результат и с ним принять соответствующее решение.

– Шовковский, по вашему мнению, себя в «Динамо» исчерпал?

– Не столько исчерпал, сколько не выполнил поставленную задачу. Команда боролась за выход в Лигу чемпионов, соперники были полностью проходимы, а на выходе имеем Лигу конференций. Новый тренер принесет не только свое видение игры. При нем эти же футболисты будут сразу выглядеть по-другому.

Будет эмоциональный всплеск, каждый захочет себя проявить, обрести место в основном составе. На этом фоне создать новый скелет, вокруг которого можно формировать боеспособную команду. В текущем сезоне наиграть футболистов, чтобы в следующем уже бороться за место в Лиге чемпионов. По-другому в футболе никак, – считает Саленко.

По теме:
Источник: Динамо осуществит необходимый трансфер после вылета от Маккаби
Руководство Динамо проведет встречу с Шовковским
Матч ФКСБ – Абердин стал самым посещаемым в Лиге Европы в этом сезоне
Лига Европы Динамо Киев Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А Олег Саленко Александр Шовковский Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко Игорь Суркис
Николай Титюк
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29 августа 2025, 08:29 0
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»

Марко Лазетич заговорил о войне в Украине

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29 августа 2025, 07:11 3
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»

Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка

Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29.08.2025, 14:53
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Футбол | 29.08.2025, 09:11
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Гасперини высказался о Довбике. Сказал, чего ждет от украинца
Футбол | 29.08.2025, 16:48
Гасперини высказался о Довбике. Сказал, чего ждет от украинца
Гасперини высказался о Довбике. Сказал, чего ждет от украинца
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Всплеск уже виден в ШД. Загнал Ардынец игроков и начались травмы.
Ответить
0
SHN
Наверняка Олежа накатил. Иначе на трезвую обсуждать ДК сложно
Ответить
0
vovei
Короваева оставить
Ответить
0
Популярные новости
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 122
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 20
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 106
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем