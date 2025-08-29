Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 16:44 | Обновлено 29 августа 2025, 16:53
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью

Украинский клуб заинтересован в услугах нигерийца Огундана Шолы

Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Getty Images/Global Images Ukraine. Огундана Шола

Киевское «Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке – «бело-синие» планируют усилить атаку и подписать вингера. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, чемпионы Украины заинтересованы в услугах 20-летнего Огунданы Шолы, который выступает в чемпионате Бразилии за «Фламенго» U-20.

«Приоритетным вариантом для «Динамо» является универсальный форвард Огундана Шола, который имеет опыт выступлений в бразильской Серии А. Нигерийцу – 20 лет, его основная позиция – левый инвертированный вингер, но он способен сыграть как справа, так и на острие атаки.

В составе молодежной команды «Фламенго» Шола выиграл Интерконтинентальный Кубок. Его главное качество на поле – экстремальная скорость. Шола очень популярный игрок – количество его подписчиков в Instagram (190 тысяч) только вдвое меньше идентичного показателя «Динамо», – сообщает источник.

В сезоне 2024/25 Шола провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Динамо Киев чемпионат Бразилии по футболу Фламенго трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
