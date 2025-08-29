Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рубен АМОРИМ: «Иногда мне хочется уйти из МЮ и не видеть больше игроков»
Англия
29 августа 2025, 17:01
Рубен АМОРИМ: «Иногда мне хочется уйти из МЮ и не видеть больше игроков»

Тренер не собирается подавать в отставку

Рубен АМОРИМ: «Иногда мне хочется уйти из МЮ и не видеть больше игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим был разочарован после вылета команды из Кубка лиги от команды четвертого дивизиона, однако не планирует покидать свое нынешнее место работы.

«Мои комментарии после вылета из Кубка лиги? Иногда я хочу просто подать в отставку с поста тренера Манчестер Юнайтед. А иногда мне хочется работать с этой командой 20 лет. Иногда я не хочу больше видеть игроков МЮ. А иногда мне доставляет огромное удовольствие общаться с ними».

«Мне нужно работать со своим настроением. Бывает, что ты говоришь то, о чем жалеешь, но такое было мое настроение в тот момент».

«Конечно, я хочу и буду работать тут дальше», – сказал Аморим.

Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
