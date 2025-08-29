Рубен АМОРИМ: «Иногда мне хочется уйти из МЮ и не видеть больше игроков»

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим был разочарован после вылета команды из Кубка лиги от команды четвертого дивизиона, однако не планирует покидать свое нынешнее место работы.

«Мои комментарии после вылета из Кубка лиги? Иногда я хочу просто подать в отставку с поста тренера Манчестер Юнайтед. А иногда мне хочется работать с этой командой 20 лет. Иногда я не хочу больше видеть игроков МЮ. А иногда мне доставляет огромное удовольствие общаться с ними».

«Мне нужно работать со своим настроением. Бывает, что ты говоришь то, о чем жалеешь, но такое было мое настроение в тот момент».

«Конечно, я хочу и буду работать тут дальше», – сказал Аморим.