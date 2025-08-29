Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабон
29 августа 2025, 15:45 | Обновлено 29 августа 2025, 16:02
Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, совсем скоро завершит свой трансфер в лиссабонскую «Бенфику».

Слухи вокруг перехода 22-летнего футболиста подтвердились прилетом игрока в Лиссабон, где его сразу встретили местные СМИ.

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабо

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Khafre
в якусь Бенфіку, яку би навіть наше позорне Динамо і не поімтило б на полі.....
 а слів то було і шуму
Ответить
0
SHN
Спрашивают как бразильца. Они что не в курсе,что он кроме дАнецкого никакими не владеет?!
Ответить
-1
