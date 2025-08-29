ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабон

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, совсем скоро завершит свой трансфер в лиссабонскую «Бенфику».

Слухи вокруг перехода 22-летнего футболиста подтвердились прилетом игрока в Лиссабон, где его сразу встретили местные СМИ.

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабо