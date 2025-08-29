«Не хватает классных исполнителей». Реакция фанов на матч Полесья в ЛК

В четверг, 22 августа, «Полесье» провело ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций. Подопечные Руслана Ротаня со счетом 2:3 проиграли «Фиорентине».

Первый матч «Полесье» проиграло 0:3 и больших надежд на то, что команда сможет выйти в основной раунд Лиги конференций, у болельщиков не было. Но «Полесье» смогло удивить.



Житомирский клуб быстро забил два мяча. На второй минуте отличился Александр Назаренко, а на 13-й минуте мяч в ворота «Фиорентины» отправил Александр Андриевский. Однако «фиалки» смогли отыграться. А на 89-й минуте вырвать победу.

Несмотря на поражение, игра «Полесья» вызвала позитивные отклики болельщиков. Естественно, не обошлось и без порции критики.

Артем: Печально, что пустили последние два, все же были надежды на победу над фиалками. В общем, спасибо команде за евросезон. Дальше больше.

Nazar Lisoviy: Нужно усиление, потому что нет толковых замен, игроки устали, а менять не на кого.

Микола: К сожалению, чуда не произошло. Ничего, команда старалась, а это главное. Будут еще победы. Спасибо за игру.

Roman Vynohradov: Как можно выигрывая 0-2 пустить 3 гола за 10 минут.

Олександр Парфенюк: Не хватает классных исполнителей, но направление движения команды правильно.

Bohdan Kravchenko: Думаю, пока не найдут толкового нападающего, дела не будет.

Страйкер: Что-то они явно физически подсели. Поэтому вопрос к тренеру по физической подготовке.

Rꑭ: Команда бесхарактерная, пока вели 0-2 бились на каждом клочке, как только пропустили и поняли что шансов нет, то сразу стали раком, и даже полбалла для Украины не добыли в борьбе. А так играли неплохо, единственное что беспозвоночные, как и все укр команды.

Андрiй 74: Не хватило опыта доиграть игру. Но вообще молодцы.