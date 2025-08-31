Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Леоненко обратился к Ярмоленко после провала Динамо от Маккаби
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 00:03 | Обновлено 31 августа 2025, 00:58
Леоненко обратился к Ярмоленко после провала Динамо от Маккаби

Экс-нападающий киевлян посоветовал Андрею Николаевичу повесить бутсы на гвоздь

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко дал совет Андрею Ярмоленко после поражения от «Маккаби» в квалификации Лиги Европы.

«Ярмоленко во втором тайме сразу можно было менять, потому что он никак не мог найти передачей своих. Думаю, Ярмоленко пора уже становиться спортивным директором. Сил у него уже не хватает. У нас забывают, что лидер должен быть в каждой игре, а не только в матчах с колхозниками», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

Андрей Ярмоленко Виктор Леоненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
