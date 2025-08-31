Леоненко обратился к Ярмоленко после провала Динамо от Маккаби

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко дал совет Андрею Ярмоленко после поражения от «Маккаби» в квалификации Лиги Европы.

«Ярмоленко во втором тайме сразу можно было менять, потому что он никак не мог найти передачей своих. Думаю, Ярмоленко пора уже становиться спортивным директором. Сил у него уже не хватает. У нас забывают, что лидер должен быть в каждой игре, а не только в матчах с колхозниками», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.