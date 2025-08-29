Поединок с Маккаби стал юбилейным для Шапаренко
26-летний хавбек киевлян провел 60-й матч в еврокубках
Матч с «Маккаби» (1:0) стал 60-м в еврокубковой карьере 26-летнего полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко. Он стал 17-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа. 31 встречу Николай отыграл в Лиге чемпионов, 25 – в Лиге Европы и 4 – в Лиге конференций. 28 раз выпускал Шапаренко на поле Мирча Луческу, 18 – Александр Шовковский, 13 – Александр Хацкевич и 1 – Алексей Михайличенко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Николая Шапаренко в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
23.11.2017
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Скендербеу
|
2:3 (г)
|
10-й
|
14.02.2019
|
ЛЕ
|
1/16
|
Олимпиакос
|
2:2 (г)
|
20-й
|
04.11.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
1:2 (г)
|
30-й
|
23.11.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бавария
|
1:2 (д)
|
40-й
|
17.08.2023
|
ЛК
|
КР3
|
Арис
|
2:1 (д)
|
50-й
|
03.10.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Хоффенхайм
|
0:2 (г)
|
60-й
|
28.08.2025
|
ЛЕ
|
КР4
|
Маккаби Т-А
|
1:0 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
