Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поединок с Маккаби стал юбилейным для Шапаренко
Лига конференций
29 августа 2025, 13:53 | Обновлено 29 августа 2025, 14:00
128
1

Поединок с Маккаби стал юбилейным для Шапаренко

26-летний хавбек киевлян провел 60-й матч в еврокубках

29 августа 2025, 13:53 | Обновлено 29 августа 2025, 14:00
128
1
Поединок с Маккаби стал юбилейным для Шапаренко
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Матч с «Маккаби» (1:0) стал 60-м в еврокубковой карьере 26-летнего полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко. Он стал 17-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа. 31 встречу Николай отыграл в Лиге чемпионов, 25 – в Лиге Европы и 4 – в Лиге конференций. 28 раз выпускал Шапаренко на поле Мирча Луческу, 18 – Александр Шовковский, 13 – Александр Хацкевич и 1 – Алексей Михайличенко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Николая Шапаренко в еврокубках

Матч

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1-й

23.11.2017

ЛЕ

ГТ

Скендербеу

2:3 (г)

10-й

14.02.2019

ЛЕ

1/16

Олимпиакос

2:2 (г)

20-й

04.11.2020

ЛЧ

ГТ

Барселона

1:2 (г)

30-й

23.11.2021

ЛЧ

ГТ

Бавария

1:2 (д)

40-й

17.08.2023

ЛК

КР3

Арис

2:1 (д)

50-й

03.10.2024

ЛЕ

ОТ

Хоффенхайм

0:2 (г)

60-й

28.08.2025

ЛЕ

КР4

Маккаби Т-А

1:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

По теме:
Александр Андриевский – лучший игрок Полесья в матче с Фиорентиной
Все четыре турецкие команды проиграли свои противостояния в еврокубках
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
цифры и факты Николай Шапаренко Динамо Киев Лига конференций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Футбол | 29 августа 2025, 06:25 132
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера

Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов

Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29 августа 2025, 00:36 122
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций

Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень

Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Футбол | 29.08.2025, 09:11
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 19:33
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии
Футбол | 29.08.2025, 14:05
Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии
Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gorlitsa
Шапа-фєнєчка...пздц ювілей...
Ответить
0
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 5
Бокс
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56
Бокс
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 105
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем