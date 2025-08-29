Поединок с Маккаби стал юбилейным для Шапаренко

Матч с «Маккаби» (1:0) стал 60-м в еврокубковой карьере 26-летнего полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко. Он стал 17-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа. 31 встречу Николай отыграл в Лиге чемпионов, 25 – в Лиге Европы и 4 – в Лиге конференций. 28 раз выпускал Шапаренко на поле Мирча Луческу, 18 – Александр Шовковский, 13 – Александр Хацкевич и 1 – Алексей Михайличенко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Николая Шапаренко в еврокубках

Матч Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1-й 23.11.2017 ЛЕ ГТ Скендербеу 2:3 (г) 10-й 14.02.2019 ЛЕ 1/16 Олимпиакос 2:2 (г) 20-й 04.11.2020 ЛЧ ГТ Барселона 1:2 (г) 30-й 23.11.2021 ЛЧ ГТ Бавария 1:2 (д) 40-й 17.08.2023 ЛК КР3 Арис 2:1 (д) 50-й 03.10.2024 ЛЕ ОТ Хоффенхайм 0:2 (г) 60-й 28.08.2025 ЛЕ КР4 Маккаби Т-А 1:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.