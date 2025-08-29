Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 августа 2025, 11:31 | Обновлено 29 августа 2025, 11:34
Встреча уже назначена. Ливерпуль сделает последнее предложение по Исаку

«Мерсисайдцы» готовы отдать за форварда 130 миллионов евро

Встреча уже назначена. Ливерпуль сделает последнее предложение по Исаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Действующий победитель Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», не оставляет попыток подписать 25-летнего шведского форварда «Ньюкасла» Александера Исака.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, мерсисайдцы предложат за футболиста 130 миллионов евро.

Александер уже согласовал личный контракт с «красными», договорившись о соглашении до 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.

Шведский форвард продолжает оказывать давление на руководство «Ньюкасла», намекая на переход в «Ливерпуль». В общении игрок даже пригрозил клубу, что больше не выйдет на поле в футболке «сорок».

Нападающий также отказался от идеи продлить контракт с «Ньюкаслом» на более выгодных условиях, поскольку мечтает о переходе в «Ливерпуль».

Ожидается, что переговоры между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоятся уже 29 августа.

Александер Исак Ньюкасл Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
