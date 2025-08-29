Встреча уже назначена. Ливерпуль сделает последнее предложение по Исаку
«Мерсисайдцы» готовы отдать за форварда 130 миллионов евро
Действующий победитель Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», не оставляет попыток подписать 25-летнего шведского форварда «Ньюкасла» Александера Исака.
По информации известного инсайдера Николо Скиры, мерсисайдцы предложат за футболиста 130 миллионов евро.
Александер уже согласовал личный контракт с «красными», договорившись о соглашении до 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.
Шведский форвард продолжает оказывать давление на руководство «Ньюкасла», намекая на переход в «Ливерпуль». В общении игрок даже пригрозил клубу, что больше не выйдет на поле в футболке «сорок».
Нападающий также отказался от идеи продлить контракт с «Ньюкаслом» на более выгодных условиях, поскольку мечтает о переходе в «Ливерпуль».
Ожидается, что переговоры между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоятся уже 29 августа.
#Liverpool are ready to offer 130M to sign Alexander #Isak, who has already agreed personal terms with #LFC for a contract until 2030 with the option for 2031. The swedish is pushing to leave #Newcastle and has asked to be sold to #NUFC. Expected direct talks today. #transfers https://t.co/mGhzSc0naQ— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 29, 2025
