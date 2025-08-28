Скандал не утихает. Исак встретился с владельцами Ньюкасла
Клуб пытается убедить Исака вернуться в команду
Руководство Ньюкасла во главе владельцами клуба провело встречу с форвардом Александером Исаком, пытаясь убедить его остаться в команде.
Менеджмент хотел оставить скандал в стороне и реинтегрировать игрока в состав, однако шведский нападающий отказывается играть за Ньюкасл и продолжает требовать трансфер в состав Ливерпуля.
Исаку даже предложили новый контракт на значительно более выгодных условиях, но Александер стоит на своем и утверждает, что больше выступать за Ньюкасл не будет.
Исак пропустил первые два тура чемпионата Англии.
Думаю интерес Ливера был просто уткой,чтобы разбалансировать сорок перед личкой