  4. Скандал не утихает. Исак встретился с владельцами Ньюкасла
Англия
28 августа 2025, 17:59 | Обновлено 28 августа 2025, 18:32
743
4

Скандал не утихает. Исак встретился с владельцами Ньюкасла

Клуб пытается убедить Исака вернуться в команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Руководство Ньюкасла во главе владельцами клуба провело встречу с форвардом Александером Исаком, пытаясь убедить его остаться в команде.

Менеджмент хотел оставить скандал в стороне и реинтегрировать игрока в состав, однако шведский нападающий отказывается играть за Ньюкасл и продолжает требовать трансфер в состав Ливерпуля.

Исаку даже предложили новый контракт на значительно более выгодных условиях, но Александер стоит на своем и утверждает, что больше выступать за Ньюкасл не будет.

Исак пропустил первые два тура чемпионата Англии.

Александер Исак Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Serhii P.
Уйобок
SHN
И на место кого он планирует заехать в Ливер?
Думаю интерес Ливера был просто уткой,чтобы разбалансировать сорок перед личкой
