Скандал не утихает. Исак встретился с владельцами Ньюкасла

Руководство Ньюкасла во главе владельцами клуба провело встречу с форвардом Александером Исаком, пытаясь убедить его остаться в команде.

Менеджмент хотел оставить скандал в стороне и реинтегрировать игрока в состав, однако шведский нападающий отказывается играть за Ньюкасл и продолжает требовать трансфер в состав Ливерпуля.

Исаку даже предложили новый контракт на значительно более выгодных условиях, но Александер стоит на своем и утверждает, что больше выступать за Ньюкасл не будет.

Исак пропустил первые два тура чемпионата Англии.